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Thể thao World Cup 2026

Tình trạng chấn thương của Mbappe

  • Thứ sáu, 10/7/2026 06:14 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Sau khi rời sân cùng túi chườm đá ở mắt cá chân trong trận thắng Morocco với tỷ số 2-0, Kylian Mbappe đã lên tiếng trấn an người hâm mộ về tình hình của bản thân.

Kylian Mbappe khẳng định anh không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Dù phải rời sân sớm và được phát hiện chườm đá ở vùng mắt cá chân, thủ quân của "Les Bleus" khẳng định tình hình không quá nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu từ người hâm mộ. Chia sẻ trực tiếp với truyền thông, Mbappe cho biết: "Tôi vẫn ổn. Mắt cá chân có chịu một cú va chạm, nhưng mọi thứ hiện tại đều không còn gì đáng ngại".

Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid cũng giải thích thêm về quyết định thay người ở cuối trận. Anh cho rằng Jean-Philippe Mateta là lựa chọn phù hợp hơn để duy trì cường độ thi đấu trong 15 phút cuối nhờ trạng thái thể lực sung mãn.

Khi được hỏi về cuộc đối đầu sắp tới tại bán kết với đối thủ là Bỉ hoặc Tây Ban Nha, tiền đạo mang áo số 10 tỏ ra thận trọng. Anh nhận định: "Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Chúng tôi hiểu rõ những thử thách tới đây sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì toàn đội đã trải qua, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó".

Trong trận tứ kết với Morocco, dù đá hỏng một quả phạt đền ở phút 29, Mbappe vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lên lối chơi của tuyển Pháp khi chính anh là người mở tỷ số cho "Les Bleus" bằng một cú cứa lòng đẳng cấp ở phút 60.

Sau đó, đến lượt Ousmane Dembele ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho thầy trò Didier Deschamps ở phút 66, sau pha đi bóng xộc vào trung lộ rồi dứt điểm chìm hiểm hóc.

Mbappe quá xuất sắc Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.

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Huy Trưởng

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