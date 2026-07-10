Tình trạng chấn thương của Mbappe

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Kylian Mbappe khẳng định anh không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Dù phải rời sân sớm và được phát hiện chườm đá ở vùng mắt cá chân, thủ quân của "Les Bleus" khẳng định tình hình không quá nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu từ người hâm mộ. Chia sẻ trực tiếp với truyền thông, Mbappe cho biết:
Trong trận tứ kết với Morocco, dù đá hỏng một quả phạt đền ở phút 29, Mbappe vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lên lối chơi của tuyển Pháp khi chính anh là người mở tỷ số cho "Les Bleus" bằng một cú cứa lòng đẳng cấp ở phút 60.
Sau đó, đến lượt Ousmane Dembele ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho thầy trò Didier Deschamps ở phút 66, sau pha đi bóng xộc vào trung lộ rồi dứt điểm chìm hiểm hóc.
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