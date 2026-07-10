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Thể thao World Cup 2026

Wenger đã đúng về tuyển Pháp

  • Thứ sáu, 10/7/2026 06:08 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Dự đoán của Arsene Wenger nhanh chóng trở thành hiện thực khi tuyển Pháp dễ dàng vượt qua Morocco với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026.

Pháp tiến vào bán kết World Cup 2026 với thành tích toàn thắng từ đầu giải. Ảnh: Reuters.

Chỉ ít giờ trước trận tứ kết World Cup 2026, HLV Arsene Wenger khẳng định Morocco không đủ khả năng cản bước tuyển Pháp. Nhận định của chiến lược gia huyền thoại người Pháp nhanh chóng được kiểm chứng trên sân cỏ.

Rạng sáng 10/7, thầy trò Didier Deschamps đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 để giành quyền vào bán kết. Kylian Mbappe và Ousmane Dembele là những người lập công, giúp "Les Bleus" tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện trên podcast Einfach mal Luppen của Felix Kroos và Toni Kroos, Wenger khẳng định Pháp là ứng viên số một cho ngôi vương. Cựu HLV Arsenal cho rằng đội bóng áo lam đang đạt trạng thái lý tưởng để băng băng tiến về đích.

"Pháp sẽ vô địch World Cup. Tôi biết mọi người sẽ nói đấy là bởi tôi là người Pháp. Nhưng nếu phân tích giải đấu, có thể thấy đội bóng này đang di chuyển đúng nhịp và đủ khả năng duy trì tốc độ đó", Wenger nhận định.

Nhà cầm quân 76 tuổi cũng gạt bỏ khả năng cạnh tranh của Anh, đồng thời đánh giá Argentina và Morocco sẽ rất khó ngăn cản sức mạnh của Pháp. Theo ông, chỉ Tây Ban Nha đủ trình độ kỹ thuật, bản sắc tập thể và sự trưởng thành về chiến thuật để tạo thử thách thực sự cho Mbappe cùng các đồng đội.

"Đội duy nhất có thể đánh bại Pháp lúc này là Tây Ban Nha. Họ sở hữu chất lượng chơi bóng tập thể mà hiện tại, không đội tuyển nào trên thế giới sánh được. Dù vậy, Pháp vẫn nhỉnh hơn về nền tảng thể chất", Wenger phân tích.

Chiến thắng trước Morocco càng củng cố nhận định của cựu thuyền trưởng Arsenal. Pháp không chỉ loại đối thủ một cách thuyết phục mà còn tiếp tục thể hiện hình ảnh của ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2026.

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Đào Trần

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