Gánh hơn 140 kg trên lưng, Haaland khiến tất cả kinh ngạc

Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm tại World Cup 2026 với một khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng ở vòng 16 đội.

Bức ảnh cho thấy sức mạnh ấn tượng của Haaland.

Haaland là người hùng của Na Uy khi lập cú đúp vào lưới Brazil, góp công lớn giúp đội bóng Bắc Âu giành chiến thắng 2-1 để lần đầu tiên đoạt vé vào tứ kết World Cup. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bàn tán không chỉ là màn trình diễn trên sân mà còn là hình ảnh diễn ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Trong lúc các cầu thủ Na Uy ăn mừng tấm vé đi tiếp, Andreas Schjelderup và Oscar Bobb bất ngờ cùng nhảy lên lưng Haaland. Điều đáng kinh ngạc là chân sút 26 tuổi vẫn bình thản bước đi, gần như không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu khó khăn nào. Gương mặt của anh cũng không hề thay đổi biểu cảm, tạo nên khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo số liệu chính thức, Schjelderup cao 1,76 m và nặng khoảng 73 kg, trong khi Bobb cao 1,74 m và nặng khoảng 70 kg. Như vậy, Haaland cõng hai đồng đội cùng lúc với tổng trọng lượng khoảng 143 kg trên lưng ngay sau khi vừa thi đấu trọn vẹn và ghi hai bàn thắng vào lưới Brazil.

Hình ảnh này khiến nhiều CĐV thích thú và để lại hàng loạt bình luận hài hước. Không ít người ví Haaland như một "cỗ máy" với nền tảng thể lực vượt trội, trong khi số khác cho rằng tiền đạo người Na Uy đã thể hiện đúng nghĩa câu nói "gánh cả đất nước trên vai" khi vừa lập cú đúp đưa đội tuyển quê hương vào tứ kết, vừa ung dung cõng hai đồng đội trong màn ăn mừng.

Khoảnh khắc đặc biệt của Haaland nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ tại World Cup 2026.

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.