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Thể thao World Cup 2026

Deschamps sắp lật đổ tượng đài World Cup

  • Thứ sáu, 10/7/2026 06:06 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Dẫn dắt Pháp đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 tại tứ kết, Didier Deschamps chính thức san bằng kỷ lục 25 trận tại World Cup của huyền thoại Helmut Schon trong lịch sử.

Didier Deschamps tiến bước vào bán kết World Cup 2026 cùng tuyển Pháp.

Theo số liệu từ L'Équipe, cột mốc kể trên đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Pháp. Không chỉ san bằng kỷ lục về số trận tham dự, Deschamps hiện còn nắm kỷ lục tuyệt đối về số trận thắng cá nhân nhiều nhất lịch sử giải đấu (20).

Trước khi tiến vào tứ kết, đội tuyển Pháp dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân 57 tuổi vượt qua Paraguay với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội hôm 5/7. Cơ hội để Deschamps độc chiếm ngôi đầu trong danh sách những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử World Cup đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Les Bleus" vừa đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 để tiến vào bán kết. Nhà cầm quân 57 tuổi sẽ chính thức vượt qua huấn luyện viên huyền thoại Schon để xác lập kỷ lục mới ở trận đấu sắp tới.

Hai bàn của Mbappe và Dembele giúp đội bóng áo lam dễ dàng đánh bại đại diện châu Phi để giành quyền đi tiếp. Đối thủ của "Les Bleus" sẽ là đội thắng trong cuộc chạm trán giữa Bỉ với Tây Ban Nha vào rạng sáng 11/7.

Với phong cách quản lý hiện đại và bề dày thành tích, Deschamps tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những chiến lược gia thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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