Deschamps sắp lật đổ tượng đài World Cup

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Didier Deschamps tiến bước vào bán kết World Cup 2026 cùng tuyển Pháp.
Theo số liệu từ L'Équipe, cột mốc kể trên đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Pháp. Không chỉ san bằng kỷ lục về số trận tham dự, Deschamps hiện còn nắm kỷ lục tuyệt đối về số trận thắng cá nhân nhiều nhất lịch sử giải đấu (20).
Trước khi tiến vào tứ kết, đội tuyển Pháp dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân 57 tuổi vượt qua Paraguay với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội hôm 5/7. Cơ hội để Deschamps độc chiếm ngôi đầu trong danh sách những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử World Cup đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hai bàn của Mbappe và Dembele giúp đội bóng áo lam dễ dàng đánh bại đại diện châu Phi để giành quyền đi tiếp. Đối thủ của "Les Bleus" sẽ là đội thắng trong cuộc chạm trán giữa Bỉ với Tây Ban Nha vào rạng sáng 11/7.
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