HLV Deschamps đi vào lịch sử World Cup

Ngày 5/7, HLV Didier Deschamps lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử khi tuyển Pháp thắng Paraguay 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

HLV Deschamps có 10 trận thắng ở vòng knock-out World Cup.

Nhà cầm quân 57 tuổi trở thành HLV đầu tiên giành 10 chiến thắng ở các trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu, khẳng định tài cầm quân của Deschamps ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Kể từ khi tiếp quản tuyển Pháp năm 2012, Deschamps xây dựng một tập thể ổn định và giàu sức cạnh tranh. Ông đưa đội tuyển đăng quang World Cup 2018, vào chung kết năm 2022 và tiếp tục góp mặt ở tứ kết World Cup 2026, duy trì vị thế của Pháp trong nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Không dừng lại ở đó, Deschamps còn đứng trước cơ hội chinh phục thêm một cột mốc lịch sử khác. Khi chỉ đạo tuyển Pháp ở trận tứ kết gặp Morocco vào ngày 10/7, ông sẽ có trận đấu thứ 25 trên cương vị HLV tại các kỳ World Cup.

Con số trên sẽ giúp Deschamps cân bằng kỷ lục của huyền thoại Helmut Schon, cựu HLV Tây Đức giữ vị trí số một về số trận dẫn dắt tại World Cup suốt gần nửa thế kỷ kể từ năm 1978. Schon lập cột mốc 25 trận sau 4 kỳ World Cup liên tiếp từ năm 1966 đến 1978.

Nếu Pháp đánh bại Morocco để vào bán kết, Deschamps sẽ vượt qua cả Helmut Schon để độc chiếm vị trí số một về số trận cầm quân tại World Cup. Sau kỳ World Cup 2026, ông sẽ chia tay tuyển Pháp. Nếu có thể đưa Pháp lên ngôi vô địch, đó là cái kết đẹp dành cho Deschamps.

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.