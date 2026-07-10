Đường phố London rơi vào cảnh bạo loạn khiến một cảnh sát bị thương nặng ngay sau khi Pháp đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 tại tứ kết World Cup 2026 rạng sáng 10/7.

Đường phố London bạo loạn sau trận thắng của tuyển Pháp. Ảnh: Tom Bowles

Trong khi thủ đô Paris được dự báo là tâm điểm của các vụ đụng độ sắc tộc, thì thực tế hỗn loạn lại diễn ra tại Anh với những kịch bản nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.

Tại khu vực phía Tây London, đặc biệt là tuyến đường Edgware Road, cảnh sát phải huy động lực lượng chống bạo động để giải tán đám đông quá khích. Theo ghi nhận, một sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng Met Police bị thương nghiêm trọng sau vụ tấn công từ nhóm người hâm mộ và phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức.

Các đoạn video từ hiện trường cho thấy cảnh sát đeo khiên chắn, thiết lập hàng rào phòng thủ quanh các xe đặc chủng để bảo vệ đồng nghiệp đang được nhân viên y tế sơ cứu giữa vòng vây của đám đông.

Trái ngược với tình hình tại London, thủ đô Paris lại duy trì được sự bình ổn đáng kinh ngạc. Dù chính quyền Pháp triển khai hơn 20.000 cảnh sát trên toàn quốc, đường phố chỉ ngập tràn không khí ăn mừng.

Các khu vực như Champs-Elysees hay quận 11 biến thành những khu vực dành riêng cho người đi bộ, nơi hàng vạn cổ động viên hô vang tên Kylian Mbappe trong niềm hạnh phúc.

Về diễn biến trận đấu, tuyển Pháp chính thức ghi tên mình vào trận bán kết tại Dallas (Mỹ) để đối đầu với Tây Ban Nha hoặc Bỉ vào ngày 15/7. Hai pha lập công của Mbappe và Ousmane Dembele giúp "Les Bleus" giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Mbappe quá xuất sắc Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.