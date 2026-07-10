Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Bạo loạn sau trận thắng của tuyển Pháp

  • Thứ sáu, 10/7/2026 09:29 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Đường phố London rơi vào cảnh bạo loạn khiến một cảnh sát bị thương nặng ngay sau khi Pháp đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 tại tứ kết World Cup 2026 rạng sáng 10/7.

Đường phố London bạo loạn sau trận thắng của tuyển Pháp. Ảnh: Tom Bowles

Trong khi thủ đô Paris được dự báo là tâm điểm của các vụ đụng độ sắc tộc, thì thực tế hỗn loạn lại diễn ra tại Anh với những kịch bản nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.

Tại khu vực phía Tây London, đặc biệt là tuyến đường Edgware Road, cảnh sát phải huy động lực lượng chống bạo động để giải tán đám đông quá khích. Theo ghi nhận, một sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng Met Police bị thương nghiêm trọng sau vụ tấn công từ nhóm người hâm mộ và phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức.

Các đoạn video từ hiện trường cho thấy cảnh sát đeo khiên chắn, thiết lập hàng rào phòng thủ quanh các xe đặc chủng để bảo vệ đồng nghiệp đang được nhân viên y tế sơ cứu giữa vòng vây của đám đông.

Trái ngược với tình hình tại London, thủ đô Paris lại duy trì được sự bình ổn đáng kinh ngạc. Dù chính quyền Pháp triển khai hơn 20.000 cảnh sát trên toàn quốc, đường phố chỉ ngập tràn không khí ăn mừng.

Các khu vực như Champs-Elysees hay quận 11 biến thành những khu vực dành riêng cho người đi bộ, nơi hàng vạn cổ động viên hô vang tên Kylian Mbappe trong niềm hạnh phúc.

Về diễn biến trận đấu, tuyển Pháp chính thức ghi tên mình vào trận bán kết tại Dallas (Mỹ) để đối đầu với Tây Ban Nha hoặc Bỉ vào ngày 15/7. Hai pha lập công của Mbappe và Ousmane Dembele giúp "Les Bleus" giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Mbappe quá xuất sắc Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 sáng 10/7 một lần nữa nói lên vị thế hàng đầu của Kylian Mbappe.

Mbappe: ‘Đây không phải tuyển Pháp mạnh nhất’

Sáng 10/7, sau chiến thắng 2-0 trước Morocco tại tứ kết World Cup 2026, Kylian Mbappe tuyên bố: đây không phải đội hình mạnh nhất tuyển Pháp sở hữu.

1 giờ trước

Chi tiết khiến cả thế giới phải chú ý Olise

Tiền vệ Michael Olise của tuyển Pháp tiếp tục gây ấn tượng bởi phong cách thời trang khác biệt so với phần còn lại tại World Cup 2026.

2 giờ trước

Pháp không quá hay, nhưng Morocco thua vì điều này

Morocco chơi kỷ luật nhưng thiếu sắc bén ở thời điểm quyết định, qua đó gục ngã trước tuyển Pháp giàu bản lĩnh hơn với tỷ số 0-2.

3 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup pháp morocco Tuyển Pháp Tuyển Morocco world cup pháp morocco

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý