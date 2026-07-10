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Đường phố London bạo loạn sau trận thắng của tuyển Pháp. Ảnh: Tom Bowles
Trong khi thủ đô Paris được dự báo là tâm điểm của các vụ đụng độ sắc tộc, thì thực tế hỗn loạn lại diễn ra tại Anh với những kịch bản nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.
Tại khu vực phía Tây London, đặc biệt là tuyến đường Edgware Road, cảnh sát phải huy động lực lượng chống bạo động để giải tán đám đông quá khích. Theo ghi nhận, một sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng Met Police bị thương nghiêm trọng sau vụ tấn công từ nhóm người hâm mộ và phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức.
Các đoạn video từ hiện trường cho thấy cảnh sát đeo khiên chắn, thiết lập hàng rào phòng thủ quanh các xe đặc chủng để bảo vệ đồng nghiệp đang được nhân viên y tế sơ cứu giữa vòng vây của đám đông.
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