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Thể thao World Cup 2026

Câu chuyện gần 10 năm của Klopp và Mbappe được tiết lộ

  • Thứ sáu, 10/7/2026 11:05 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Cuộc hội ngộ giữa Jurgen Klopp và Kylian Mbappe sau chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco tạo điều kiện cho chiến lược gia người Đức tiết lộ câu chuyện đặc biệt của cả hai.

Klopp và Mbappe trò chuyện vui vẻ sau trận thắng của Pháp trước Morocco. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 10/7, sau tiếng còi mãn cuộc ở trận tứ kết World Cup 2026, Mbappe tiến đến bắt tay và trò chuyện thân mật với Jurgen Klopp ngay bên đường biên. Cuộc gặp ngắn ngủi ấy gợi lại ký ức về một thương vụ từng khiến Liverpool dốc toàn lực nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại.

Trong buổi bình luận trực tiếp trận đấu trên kênh MagentaTV, Klopp tiết lộ Liverpool từng làm mọi cách để chiêu mộ Mbappe khi tiền đạo người Pháp còn khoác áo Monaco vào năm 2017.

"Đó là thương vụ hụt mà chúng tôi đầu tư nhiều công sức nhất", cựu HLV Liverpool chia sẻ. Klopp kể ban lãnh đạo Liverpool đã thuê máy bay riêng từ Blackpool (Anh) sang Nice (Pháp), nơi gia đình Mbappe lên chuyên cơ để gặp gỡ đại diện đội bóng vùng Merseyside.

"Chúng tôi bay vòng vòng trên bầu trời, vừa dùng bữa vừa trò chuyện với gia đình Mbappe. Mọi thứ diễn ra rất tuyệt, nhưng cuối cùng cậu ấy chọn PSG", Klopp nhớ lại. Ông cũng thừa nhận việc cho máy bay bay lòng vòng nhằm tránh sự chú ý từ truyền thông và công chúng.

Thời điểm đó, Mbappe mới 18 tuổi và là tài năng sáng giá bậc nhất bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, tiền đạo này quyết định gia nhập Paris Saint-Germain theo bản hợp đồng cho mượn trước khi được mua đứt với mức phí 180 triệu euro một năm sau. Đến năm 2024, anh chuyển sang Real Madrid theo dạng tự do.

Lựa chọn ấy đã đưa Mbappe trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới. Tại World Cup 2026, chân sút người Pháp tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi ghi bàn giúp "Les Bleus" đánh bại Morocco 2-0, qua đó giành vé vào bán kết và nối dài hành trình chinh phục chức vô địch với thành tích toàn thắng từ đầu giải.

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Đào Trần

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