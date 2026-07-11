Nước mắt Courtois là hình ảnh phản chiếu thế hệ vàng tuyển Bỉ

Thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026 không chỉ chấm dứt hành trình của Bỉ, mà còn khép lại giấc mơ dang dở của một thế hệ vàng chưa từng vô địch các giải đấu lớn.

Phút 71 trên sân Los Angeles, Thibaut Courtois ôm hông trái, lặng lẽ rời sân trong tiếng vỗ tay của khán giả hai đội. Thủ môn từng hai lần được vinh danh là người gác đền hay nhất thế giới xúc động rồi bật khóc.

Courtois thẫn thờ nhìn diễn biến trận đấu cuối cùng của Bỉ ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Giọt nước mắt chia tay

Đó không đơn thuần là nỗi đau vì chấn thương, mà còn là cảm giác bất lực khi biết mình không thể ở lại để bảo vệ khung thành trong trận đấu quan trọng nhất.

Courtois muốn tiếp tục thi đấu. Sau trận, anh tiết lộ vẫn đủ khả năng cản phá nhưng không còn thực hiện tốt những đường chuyền dài vì cơn đau cơ. HLV Rudi Garcia quyết định không mạo hiểm, rút thủ thành 34 tuổi khỏi sân để tránh chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Người vào thay là Senne Lammens. Chưa đầy 20 phút sau, cú sút của Pau Cubarsi khiến thủ môn trẻ không thể bắt dính bóng. Mikel Merino lập tức ập vào đá bồi, ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha thắng 2-1 và giành vé vào bán kết gặp Pháp.

Nhưng với Courtois, anh không đổ lỗi cho đồng đội. Thủ thành của Real Madrid chỉ gọi đó là "vận rủi", đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi người kế nhiệm phải hứng chịu áp lực quá lớn sau một khoảnh khắc định mệnh.

Khoảnh khắc Courtois rơi nước mắt cũng giống như hình ảnh Kevin De Bruyne ngồi thất thần bên đường biên sau khi không được ra sân trong trận gặp Mỹ ở vòng 16 đội. Hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bỉ đều để lại những khung hình đầy ám ảnh ở World Cup 2026.

Đó là những gương mặt từng đưa Bỉ vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), giành hạng ba World Cup 2018 và nhiều năm được xem là ứng viên vô địch ở mọi giải đấu lớn. Thế nhưng, sau tất cả, phòng truyền thống của "Quỷ đỏ" vẫn thiếu vắng chiếc cúp mà người hâm mộ hằng mong đợi.

Thế hệ vàng của tuyển Bỉ nói lời chia tay trong thất vọng. Ảnh: Reuters.

Khi thế hệ vàng chỉ còn là ký ức

Tại Los Angeles, Bỉ đã chiến đấu như những chiến binh cuối cùng của một triều đại. Họ mất Youri Tielemans ngay trước giờ bóng lăn, thiếu Amadou Onana vì chấn thương dài hạn, Courtois phải rời sân giữa trận và De Bruyne cũng không thể thi đấu trọn vẹn vì vấn đề thể lực.

Dẫu vậy, đội bóng của HLV Rudi Garcia vẫn khiến nhà đương kim vô địch châu Âu trải qua một trận đấu đầy nhọc nhằn. Charles De Ketelaere ghi bàn gỡ hòa, Jeremy Doku liên tục khuấy đảo hàng thủ Tây Ban Nha, còn các cựu binh như Romelu Lukaku hay Axel Witsel chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Nhưng bóng đá đôi khi chỉ được quyết định bằng một khoảnh khắc. Sai lầm của Lammens, cũng như nước mắt của Courtois, đã khép lại hành trình của Bỉ theo cách nghiệt ngã nhất. Có thể Courtois vẫn đủ sức góp mặt ở World Cup 2030. Song với De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel hay nhiều trụ cột khác, World Cup 2026 gần như chắc chắn là lời chia tay cuối cùng.

Thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã mang đến vô số trận đấu đẹp, sản sinh những ngôi sao xuất chúng và khiến cả châu Âu phải dè chừng suốt hơn một thập kỷ. Họ từng ở rất gần đỉnh cao, nhưng chưa bao giờ thực sự chạm tới nó.

Giọt nước mắt của Courtois vì thế không chỉ là nỗi buồn của một cá nhân. Đó là lời tạm biệt dành cho thế hệ tài năng nhất lịch sử bóng đá Bỉ, một thế hệ tưởng như đủ sức chinh phục mọi đối thủ, nhưng sau cùng lại kết thúc với hai bàn tay trắng.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.