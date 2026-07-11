Ibrahimovic: Đưa Lammens vào sân vì cậu ta là cầu thủ MU hả?

Zlatan Ibrahimovic quy trách nhiệm cho HLV Rudi Garcia khi Bỉ thua Tây Ban Nha 1-2 ở tứ kết World Cup 2026 vì quyết định thay thủ môn gây tranh cãi.

Lammens sai lầm trong pha xử lý bóng khiến Bỉ nhận bàn thua quyết định. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 11/7, tuyển Bỉ dừng bước tại tứ kết World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha. Tâm điểm trận đấu nằm ở bàn thắng quyết định của Mikel Merino, vốn bắt nguồn từ quyết định thay người gây nhiều tranh cãi của HLV Rudi Garcia.

Phút 71, khi tỷ số là 1-1, Garcia rút Thibaut Courtois khỏi sân do chấn thương và trao cơ hội cho Senne Lammens ra mắt ở World Cup 2026. Đến phút 88, thủ môn thuộc biên chế Manchester United mắc sai lầm trong tình huống xử lý bóng, tạo điều kiện để Merino ghi bàn ấn định chiến thắng cho "La Roja", giúp Tây Ban Nha vào bán kết gặp Pháp.

Chứng kiến diễn biến này, Zlatan Ibrahimovic công khai chỉ trích ban huấn luyện tuyển Bỉ. Cựu tiền đạo người Thụy Điển cho rằng thất bại đến từ quyết định thay người khó hiểu mà không phải do năng lực của các cầu thủ.

"Tôi quy trách nhiệm trực tiếp cho HLV tuyển Bỉ. Đó là quyết định khiến họ thua trận. Làm sao có thể rút Courtois và đưa Lammens vào sân khi Mike Penders vẫn ngồi trên ghế dự bị? Chỉ vì Lammens chơi cho Manchester United còn Penders từng khoác áo Strasbourg hay sao?", Zlatan nói.

Huyền thoại 43 tuổi khẳng định sai lầm của Lammens đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Theo ông, thủ môn 23 tuổi "không đủ trình độ ở đẳng cấp này" và bị đánh giá quá cao, trong khi Penders mới là lựa chọn xứng đáng hơn.

Lammens 24 tuổi, là thủ môn số một của MU mùa vừa qua và đã chứng minh được phần nào trình độ ở Premier League, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Mike Penders trẻ hơn, mới 21 tuổi, cũng thuộc biên chế Chelsea ở Premier League nhưng mùa vừa qua, anh chơi cho Strasbourg ở Ligue 1 theo dạng cho mượn.

Ngược quan điểm với Ibrahimovic, thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel lại lên tiếng bảo vệ Lammens. Ông cho rằng không nên chỉ đánh giá thủ môn trẻ qua một khoảnh khắc, bởi anh chưa thi đấu phút nào tại World Cup trước khi bất ngờ phải thay thế Courtois ở trận đấu quan trọng nhất của tuyển Bỉ. Cả Ibrahimovic và Schmeichel đều là những cựu cầu thủ MU. Schmeichel là thủ môn huyền thoại của thế hệ 1999 trong khi Ibrahimovic chỉ thi đấu một thời gian ngắn nhưng vẫn được cổ động viên MU yêu mến.

Chiến thắng 2-1 giúp Tây Ban Nha chấm dứt hành trình của "Quỷ đỏ" và giành quyền vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu tuyển Pháp trong cuộc đua giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.