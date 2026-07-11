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Thể thao World Cup 2026

Đoạn kết của thế hệ vàng bóng đá Bỉ

  • Thứ bảy, 11/7/2026 05:23 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Thất bại trước Tây Ban Nha tại tứ kết World Cup 2026 có thể là lời chia tay của thế hệ vàng bóng đá Bỉ.

Tuyển Bỉ khả năng chia tay nhiều trụ cột sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 11/7, Bỉ thua 1-2 trước Tây Ban Nha ở trận tứ kết và dừng bước tại World Cup 2026. Bên cạnh nỗi buồn thất bại, đây cũng có thể đánh dấu lời chia tay của một trong những thế hệ vàng hay nhất lịch sử bóng đá nước này.

Sau hơn một thập kỷ cống hiến, nhiều trụ cột của "Quỷ đỏ" được cho là đã bước vào những trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Những cái tên như Thibaut Courtois (34 tuổi), Thomas Meunier (34 tuổi), Axel Witsel (37 tuổi), Kevin De Bruyne (35 tuổi) và Romelu Lukaku (33 tuổi) đều đứng trước khả năng khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2026.

Đây là lứa cầu thủ từng đưa bóng đá Bỉ vươn lên nhóm những đội tuyển hàng đầu thế giới. Trong nhiều năm, họ liên tục góp mặt tại các giải đấu lớn, từng giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và giành hạng ba tại World Cup 2018, thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá Bỉ.

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Courtois rời sân giữa chừng ở đại chiến với Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, ngay cả khi sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới ở từng vị trí, Bỉ vẫn không thể hiện thực hóa giấc mơ chinh phục một danh hiệu lớn. Thế hệ vàng của "Quỷ đỏ" nhiều lần lỡ hẹn tại World Cup và EURO trước những đối thủ sừng sỏ.

World Cup 2026 có thể là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên đáng nhớ của bóng đá Bỉ. Khi các công thần lần lượt rời sân khấu, đội tuyển này sẽ bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng với nhiều gương mặt trẻ.

Dù không thể mang về chức vô địch châu Âu hay thế giới, thế hệ vàng của tuyển Bỉ vẫn sẽ được nhớ đến như tập thể tài năng bậc nhất mà bóng đá nước này từng sản sinh, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ suốt hơn một thập kỷ.

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Duy Luân

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