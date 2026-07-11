Cú sốc với Thụy Sĩ ở trận gặp Argentina

Tuyển Thụy Sĩ sẽ không có sự phục vụ của Johan Manzambi tại trận tứ kết World Cup 2026 gặp Argentina vào lúc 8h ngày 12/7.

Manzambi không thể ra sân trước Argentina.

Thông tin này được HLV Murat Yakin xác nhận trong buổi họp báo trước trận. "Thật không may, chấn thương của Johan khiến chúng tôi chịu tổn thất rất lớn. Đó là cú sốc với toàn đội. Cậu ấy đang đạt phong độ cao, thi đấu đầy tự tin và mang lại nguồn năng lượng tích cực. Rất tiếc, Johan không thể ra sân", HLV Yakin chia sẻ.

Đây được xem là tổn thất cực lớn với Thụy Sĩ. Manzambi chính là ngôi sao nổi bật nhất của đội bóng áo đỏ khi ghi 3 bàn, kiến tạo 2 lần, trực tiếp góp dấu giày vào 5 bàn thắng. Anh là chân sút số một đồng thời là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất của Thụy Sĩ tại World Cup 2026.

Những con số càng cho thấy tầm ảnh hưởng của tài năng 20 tuổi. Trong 200 phút có Manzambi trên sân, Thụy Sĩ đạt hiệu suất trung bình 3,6 bàn và 2,2 bàn kỳ vọng (xG) mỗi 90 phút. Ngược lại, ở 280 phút anh vắng mặt, đội tuyển này chỉ ghi được đúng 1 bàn.

Chính cú đúp của Manzambi vào lưới Bosnia & Herzegovina giúp Thụy Sĩ xoay chuyển cục diện ở vòng bảng. Không có anh tại vòng 1/8, đội bóng châu Âu phải chật vật cầm hòa Colombia 0-0 suốt 120 phút trước khi giành vé đi tiếp từ chấm luân lưu.

Thử thách sắp tới còn khó khăn hơn khi đối thủ là Argentina. Trong 7 lần đối đầu, Thụy Sĩ chưa từng đánh bại đại diện Nam Mỹ. Lần gặp gần nhất giữa hai đội là vòng 1/8 World Cup 2014 khi Argentina thắng 1-0 nhờ pha lập công của Angel Di Maria ở phút 118.

Sau 4 lần dừng bước ở vòng 1/8 trong 5 kỳ World Cup gần nhất, Thụy Sĩ đang lần đầu góp mặt tại tứ kết kể từ năm 1954.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.