Ronaldo đăng ảnh vô địch EURO sau nỗi buồn World Cup

Cristiano Ronaldo bất ngờ đăng lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất cùng tuyển Bồ Đào Nha với chức vô địch EURO tròn 10 năm trước.

Bài đăng của Ronaldo về EURO 2016.

Ronaldo đăng tải khoảnh khắc nâng cao chức vô địch EURO 2016 cùng tuyển Bồ Đào Nha trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Uma vitoria de milhoes!" (Tạm dịch: Một chiến thắng vô giá).

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Chỉ sau vài giờ, hình ảnh nhận hơn 5 triệu lượt thích cùng hàng trăm nghìn bình luận, trong đó nhiều CĐV bày tỏ sự xúc động khi Ronaldo gợi nhớ đến đỉnh cao lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha.

Động thái của Ronaldo gây chú ý sau khi anh cùng tuyển Bồ Đào Nha sớm dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026. Với CR7, danh hiệu EURO 2016 luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp của Ronaldo. Đó là lần đầu tiên anh cùng tuyển Bồ Đào Nha chinh phục một giải đấu lớn cấp ĐTQG.

Sau thất bại trước Tây Ban Nha hôm 7/7, Ronaldo tuyên bố: " Tôi chơi 23 năm cho đội tuyển và giành được 3 danh hiệu. Trước Cristiano, Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào. Chức vô địch EURO quan trọng nhất. Thành thật mà nói, năm 2016 có tầm quan trọng tương đương World Cup".

Đối với người hâm mộ Bồ Đào Nha, khoảnh khắc đội trưởng nâng cao chiếc cúp bạc tại Paris trở thành biểu tượng của một thế hệ vàng và là cột mốc không thể thay thế trong lịch sử bóng đá nước này.

Ở tuổi 41, Ronaldo chưa công bố chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, sau thất bại tại World Cup 2026, EURO 2028 khả năng cao có thể là giải đấu lớn cuối cùng ở cấp ĐTQG của anh trước khi giải nghệ.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.