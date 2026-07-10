Djorkaeff: 'Ronaldo bị chính đồng đội làm khó'

Youri Djorkaeff cho rằng tuyển Bồ Đào Nha chưa xây dựng lối chơi phù hợp để Cristiano Ronaldo phát huy khả năng tại World Cup 2026.

Djorkaeff cho rằng Ronaldo chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đồng đội.

Trao đổi với RMC, cựu tuyển thủ Pháp Youri Djorkaeff nhận định Cristiano Ronaldo không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội trong hành trình World Cup 2026 của tuyển Bồ Đào Nha.

“Nếu đưa Cristiano Ronaldo vào đội hình, đội bóng phải chơi vì Cristiano Ronaldo. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Bạn có thể thấy cậu ấy bị chính đội bóng của mình làm khó. Các đồng đội không hỗ trợ và không đặt cậu ấy vào điều kiện tốt nhất”, Djorkaeff chia sẻ.

Theo nhà vô địch World Cup 1998, Ronaldo không phải mẫu cầu thủ sẽ thay đổi cách chơi dù đã bước sang tuổi 41. Vì vậy, Bồ Đào Nha cần xác định rõ cách sử dụng anh nếu tiếp tục trao cơ hội.

“Chúng ta đều biết Cristiano. Cậu ấy luôn chơi như vậy. Bạn mong đợi điều gì, rằng cậu ấy sẽ đột nhiên thay đổi sao? Hoặc bạn không triệu tập cậu ấy, hoặc không để cậu ấy thi đấu. Nhưng nếu Ronaldo ra sân, bạn phải xây dựng đội bóng xoay quanh cậu ấy”, cựu tiền vệ tuyển Pháp nói.

Djorkaeff cũng cho rằng các cầu thủ khác của Bồ Đào Nha cần chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng lên Ronaldo.

“Điều tôi không thích ở đội tuyển Bồ Đào Nha là mọi người dường như đều đẩy trách nhiệm lên Cristiano. Vitinha, Fernandes và những cầu thủ còn lại cũng phải thể hiện. Không thể luôn chờ Ronaldo làm mọi thứ. Cậu ấy không phải người duy nhất có thể tạo ra khác biệt”, ông nhận xét.

Ronaldo khép lại hành trình World Cup 2026 sau khi Bồ Đào Nha dừng bước trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Dù không thể giúp đội nhà tiến sâu, tiền đạo sinh năm 1985 vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ những màn trình diễn ở giải đấu khi đã 41 tuổi.