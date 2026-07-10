Ronaldo: 'Tôi rơi vào trầm cảm sau khi giải nghệ'

Huyền thoại Brazil, Ronaldo Nazario thừa nhận quãng thời gian chia tay sân cỏ là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời ông.

Ronaldo tiết lộ ông tăng cân và rơi vào trầm cảm sau khi treo giày.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Futebol Legends Talks, Ronaldo lần đầu chia sẻ chi tiết về cú sốc tâm lý sau khi quyết định giải nghệ năm 2011. Cựu tiền đạo tuyển Brazil cho biết việc khép lại sự nghiệp ở tuổi 34 khiến ông rơi vào trạng thái trống rỗng, dù vẫn gắn bó với bóng đá trên nhiều cương vị sau đó.

"Khi bạn quyết định ngừng chơi bóng, cảm giác như vừa mất đi một người thân. Tôi rơi vào trầm cảm nặng và tăng cân rất nhiều. Việc rời xa bóng đá thực sự rất khó khăn. Chỉ nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ được thi đấu nữa cũng đủ khiến tôi suy sụp", Ronaldo chia sẻ.

Theo huyền thoại sinh năm 1976, cảm giác không còn được cạnh tranh trên sân cỏ là điều khiến ông khó thích nghi nhất sau khi treo giày.

"Tôi dần nhận ra mình vẫn còn nhiều điều khác để làm trong cuộc sống. Bạn luôn có thể làm mới bản thân. Nhưng trong một thời gian dài, ý nghĩ không còn được thi đấu vẫn luôn ám ảnh tôi", ông nói thêm.

Ronaldo được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Ông cùng tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002, đồng thời là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của "Selecao" tại các kỳ World Cup.

Trong sự nghiệp cấp CLB, Ronaldo từng khoác áo nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu như Barcelona, Inter Milan, Real Madrid và AC Milan.

Sau khi giải nghệ, cựu danh thủ chuyển sang lĩnh vực quản lý bóng đá. Ông từng điều hành mô hình SAF của Cruzeiro trong giai đoạn 2021-2024, đồng thời là cổ đông của Real Valladolid từ năm 2018 đến 2025.

Ronaldo hiện có mặt tại Mỹ để theo dõi World Cup 2026. Tuy nhiên, đội tuyển Brazil đã sớm dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại trước Na Uy của Erling Haaland.