Cristiano Ronaldo và Al Nassr liên tiếp bị AFC xử phạt vì hàng loạt vi phạm tại AFC Champions League Two mùa giải 2025/26.

Al Nassr của Ronaldo nhận về loạt án phạt và nộp số tiền 126.750 USD.

Theo quyết định kỷ luật được AFC công bố sau khi mùa giải 2025/26 khép lại, tổng số tiền phạt mà đội bóng Saudi Arabia phải nộp lên tới 126.750 USD . Các vi phạm liên quan đến việc chậm giờ, không tuân thủ quy định truyền thông cho đến hành vi của CĐV.

Ronaldo bị phạt 5.000 USD sau khi không tham gia buổi phỏng vấn nhanh (flash interview) theo yêu cầu của AFC sau trận bán kết lượt về AFC Champions League Two gặp Gamba Osaka hôm 16/5. Cùng lỗi vi phạm này, tiền vệ Sultan Abdullah Al Ghannam nhận án phạt 5.000 USD .

Không chỉ cầu thủ, Al Nassr còn bị phạt nặng vì loạt vi phạm trong quá trình tổ chức và tham dự giải đấu. Đội bóng Saudi Arabia bị phạt 75.000 USD vì để CĐV sử dụng ít nhất 30 thiết bị pháo sáng trên khán đài. Ngoài ra, CLB phải nộp thêm 26.250 USD do không kiểm soát được hành vi thiếu chuẩn mực của người hâm mộ.

Al Nassr tiếp tục bị xử phạt 22.500 USD vì không đảm bảo cầu thủ tham gia đầy đủ các hoạt động truyền thông bắt buộc theo quy định của giải. Đội bóng này cũng bị phạt 5.000 USD do không đưa toàn bộ cầu thủ đi qua khu vực hỗn hợp (mixed zone) sau trận đấu.

Al Nassr của Ronaldo bị phạt nặng.

Một lỗi khác khiến Al Nassr mất thêm 5.000 USD là đại diện CLB không có mặt tại sân đúng thời điểm quy định trước trận đấu. Đây không phải lần đầu Al Nassr bị AFC xử phạt vì vi phạm quy trình tổ chức trận đấu. Trước đó, ở các trận gặp Al Wasl và Al Ahli, đội bóng của Ronaldo hai lần bị phạt vì để trận đấu bắt đầu muộn.

Ở Champions League Two mùa giải vừa qua, Ronaldo và Al Nassr vào tới chung kết nhưng thất bại trước Gamba Osaka với tỷ số 0-1. Đổi lại, Al Nassr kịp vô địch Saudi Pro League, cũng là chức vô địch đầu tiên của CR7 ở châu Á.

Cá nhân Ronaldo vừa kết thúc hành trình tại World Cup 2026 sau khi Bồ Đào Nha thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội.

Khoảnh khắc Ronaldo nâng cúp lịch sử với Al Nassr Rạng sáng 22/5, Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr chính thức đăng quang ngôi vô địch Saudi Pro League 2025/26.