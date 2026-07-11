Courtois lên tiếng sau sai lầm của Lammens

Thibaut Courtois khẳng định Senne Lammens chỉ là nạn nhân của sự kém may mắn sau sai lầm khiến tuyển Bỉ thua Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026.

Courtois muốn tiếp tục thi đấu nhưng thể trạng không cho phép. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 11/7, tuyển Bỉ dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha, qua đó nhìn đối thủ giành vé vào bán kết gặp Pháp. Một trong những bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 71 khi HLV Rudi Garcia quyết định rút Thibaut Courtois khỏi sân vì chấn thương cơ và tung Senne Lammens vào thay. Tỷ số khi ấy đang là 1-1.

Đến phút 88, thủ môn dự bị này mắc sai lầm khi đẩy bóng bật ra đúng vị trí của Mikel Merino, tạo điều kiện để tiền vệ Tây Ban Nha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho "La Roja". Tình huống này nhanh chóng khiến Lammens trở thành tâm điểm chỉ trích.

Sau trận, Courtois tiết lộ anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu dù gặp vấn đề về cơ bắp. "Tôi cảm thấy đau và không thể thực hiện tốt những đường phát bóng dài. Tôi muốn ở lại sân, nhưng HLV không muốn mạo hiểm và tôi tôn trọng quyết định đó", thủ thành 34 tuổi chia sẻ.

Đáng chú ý, Courtois đã lên tiếng bảo vệ Lammens. "Tôi thấy tiếc cho Senne, nhưng đó chỉ đơn giản là điều không may", ngôi sao của Real Madrid nói, cho rằng sai lầm của thủ môn trẻ không nên trở thành nguyên nhân duy nhất dẫn đến thất bại.

HLV Rudi Garcia cũng đứng ra giải thích quyết định thay người gây tranh cãi. Ông cho biết Courtois không còn đạt trạng thái thể lực tốt nhất và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Chiến lược gia người Pháp thừa nhận Bỉ đã gặp nhiều bất lợi khi mất cả đội trưởng Youri Tielemans trong lúc khởi động lẫn Courtois giữa trận.

Theo Garcia, những sai lầm ở thời điểm quyết định đã khiến "Quỷ đỏ" phải trả giá, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành hơn sau thất bại trước một Tây Ban Nha đang tiến rất gần mục tiêu chinh phục World Cup 2026.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.