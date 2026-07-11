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Thể thao World Cup 2026

Cột mốc đáng kinh ngạc của HLV Tây Ban Nha

  • Thứ bảy, 11/7/2026 08:51 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại tuyển Bỉ với tỷ số 2-1 để vào bán kết World Cup 2026, Luis de la Fuente chính thức xác lập một kỷ lục đáng kinh ngạc tại các giải đấu lớn.

Luis de la Fuente xác lập kỷ lục 13 trận bất bại tại các giải đấu lớn.

HLV De la Fuente chính thức đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách nhà cầm quân dẫn dắt nhiều trận nhất tại World Cup và EURO mà không để thua. Sau trận thắng 2-1 tuyển Bỉ của Tây Ban Nha tại tứ kết World Cup 2026, ông sở hữu chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp (thắng 12, hòa 1).

Theo thống kê từ Opta, thông số này giúp nhà cầm quân 65 tuổi vượt qua mọi huấn luyện viên để trở thành người có thành tích ổn định nhất tại các giải đấu lớn.

Kết quả ấn tượng trên sân vận động SoFi không chỉ mang về kỷ lục cá nhân cho De la Fuente mà còn đưa Tây Ban Nha thẳng tiến vào vòng bán kết. "La Roja" sẽ chạm trán đối thủ duyên nợ là đội tuyển Pháp vào ngày 15/7 tới.

Trong trận tứ kết, Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh bất chấp sự phản kháng quyết liệt từ phía tuyển Bỉ. Dù "Quỷ đỏ" nỗ lực gây áp lực đến những phút cuối cùng, sự hiệu quả trong tổ chức lối chơi giúp "La Roja" bảo toàn tỷ số 2-1 đến cuối trận.

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng, De la Fuente luôn xây dựng một tập thể kỷ luật và đầy gắn kết. Chuỗi thành tích ấn tượng kể trên ngoài việc khẳng định năng lực chuyên môn của ông, còn tạo ra điểm tựa tâm lý vững chắc cho các cầu thủ.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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