Ngôi sao Bayern tuyên bố ăn ba mùa này

Tiền vệ Leon Goretzka thể hiện sự tự tin mạnh mẽ trước thềm đại chiến giữa Bayern Munich và Real Madrid tại tứ kết Champions League.

Goretzka tự tin Bayern sẽ vô địch mọi giải đấu.

Trong bối cảnh Bayern Munich duy trì phong độ ấn tượng trên mọi đấu trường, Leon Goretzka tin rằng đội bóng xứ Bavaria đủ khả năng hướng tới một mùa giải trọn vẹn.

“Chúng tôi đang có những cầu thủ phù hợp, một HLV phù hợp và ở trong môi trường phù hợp. Tôi tin đội bóng có thể giành mọi danh hiệu, dù hiểu điều đó không hề dễ dàng”, Goretzka chia sẻ.

Hiện tại, Bayern dẫn đầu Bundesliga với khoảng cách 9 điểm so với nhóm bám đuổi. Họ cũng đã vào bán kết Cúp Quốc gia Đức và góp mặt ở tứ kết Champions League.

Thử thách lớn nhất phía trước chính là cuộc đối đầu với Real Madrid, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Âu. Thống kê không đứng về phía Bayern khi họ không thắng đối thủ này trong 9 lần chạm trán gần nhất tại Champions League. Goretzka thừa nhận đó là điều toàn đội rất muốn thay đổi.

“Chúng tôi không có nhiều kết quả tốt trước Real trong thời gian qua. Cả đội đều muốn cải thiện điều đó”, tiền vệ người Đức nói.

Đánh giá về đối thủ, Goretzka cho rằng Real Madrid là tập thể khó đoán. “Họ là một đội bóng đẳng cấp thế giới với nhiều cá nhân xuất sắc. Mùa này, họ có lúc chơi rất hay nhưng cũng có thời điểm thiếu ổn định. Bạn không thể biết họ sẽ thể hiện bộ mặt nào”, anh nhận định.

Với sự tự tin và phong độ hiện tại, Bayern sẵn sàng bước vào trận đấu lớn tại Santiago Bernabeu, nơi sẽ kiểm chứng rõ ràng tham vọng chinh phục mọi danh hiệu của họ trong mùa giải này.

