Dàn siêu sao tấn công làm rung chuyển Santiago Bernabeu

  • Thứ ba, 7/4/2026 10:44 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 8/4, Real Madrid đối đầu Bayern Munich tại tứ kết Champions League hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao của 2 thế lực giàu truyền thống bậc nhất châu Âu.

Dễ thấy hàng công Real MadridBayern Munich có sự cân bằng đáng kinh ngạc. Bayern sở hữu bộ 3 Harry Kane, Michael Olise, Luiz Dias, trong khi Real Madrid đặt niềm tin vào Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Federico Valverde. Những cái tên đáng sợ bậc nhất châu Âu hiện nay hứa hẹn tạo nên màn trình diễn bùng nổ tại sân Bernabeu.
Theo siêu máy tính Opta, Bayern nhỉnh hơn đôi chút với 42,7% cơ hội thắng, so với 33,2% của Real Madrid. Đây cũng là 2 đội góp mặt ở tứ kết nhiều nhất lịch sử giải đấu (Bayern 24 lần, Real 22 lần). Đáng chú ý, Real có thành tích vượt trội ở vòng đấu này với 17 lần đi tiếp, trong khi Bayern lại là đội bị loại nhiều nhất (10 lần).
Phong độ ghi bàn của Bayern dưới thời HLV Vincent Kompany là cực kỳ ấn tượng, với trung bình 3,2 bàn/trận. Thành tích này chỉ kém 2 mùa bùng nổ nhất trong lịch sử CLB. Trong khi đó, Real Madrid của Alvaro Arbeloa toàn thắng cả 4 trận knock-out mùa này, dù vừa sảy chân tại La Liga.
Tâm điểm trận đấu chắc chắn là màn đối đầu giữa Mbappe và Kane, 2 cỗ máy ghi bàn hàng đầu châu Âu. Mbappe đạt hiệu suất 1 bàn/56 phút tại Champions League mùa này (13 bàn/9 trận), còn Kane là cầu thủ Anh duy nhất ghi từ 10 bàn trở lên trong 2 mùa liên tiếp tại giải.

Ngoài ra, Federico Valverde được xem là chìa khóa cho cơ hội đi tiếp của Real Madrid. Khả năng hoạt động không biết mệt mỏi, hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công giúp anh trở thành nhân tố quyết định trong thế trận đòi hỏi tốc độ cao trước Bayern.
Bên phía đội khách, Luis Diaz đang thăng hoa với 22 bàn và 18 kiến tạo mùa này. Anh chắc chắn tạo ra mối đe dọa lớn ở hành lang trái, đặc biệt khi đối đầu người đồng đội cũ Trent Alexander-Arnold.
Không thể không nhắc tới Vinicius và Olise. Cả hai đều là mẫu cầu thủ luôn biết cách tạo khác biệt ở các trận cầu đỉnh cao. Cá nhân Vinicius vừa "hành hạ" Man City ở vòng tứ kết. Anh có cho riêng mình 17 bàn và 13 kiến tạo mùa này. Trong khi đó, Olise không kém cạnh khi ghi 16 bàn và có thêm 28 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Dù Bayern được đánh giá nhỉnh hơn thời điểm này, Real Madrid vẫn luôn là "ông vua Champions League". Một cuộc đối đầu cân não, khi khoảnh khắc lóe sáng của các siêu sao có thể định đoạt tất cả.
11:05 7/4/2026

Minh Nghi

