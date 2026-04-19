Thảm họa Sancho trong trận cầu điên rồ của Aston Villa

Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Aston Villa giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Sunderland thuộc vòng 33 Premier League.

Aston Villa thoát hiểm sau trận đấu khó tin.

Cuộc đua top 5 Premier League mùa giải năm nay tiếp tục nóng hơn bao giờ hết, khi Aston Villa vươn lên có cùng 58 điểm với Manchester United sau màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ nghẹt thở trước Sunderland tại Villa Park.

Aston Villa nhập cuộc bùng nổ. Ngay phút thứ 2, Ollie Watkins đánh đầu mở tỷ số sau quả tạt chuẩn xác của John McGinn. Tuy nhiên Sunderland cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Phút thứ 9, tài năng trẻ Chris Rigg cứa lòng đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Villa vẫn duy trì sức ép và được đền đáp ở phút 36. Watkins thêm một lần đánh đầu tung lưới đối thủ, hoàn tất cú đúp để giúp đội chủ nhà dẫn 2-1 trước giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp hai, Aston Villa tung đòn phủ đầu mạnh mẽ. Phút 46, Watkins làm tường thông minh để Morgan Rogers dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1.

Sancho vào sân ở phút 81 và suýt khiến Aston Villa đánh rơi chiến thắng.

Tưởng như chiến thắng nằm chắc trong tay Villa, thì những phút cuối lại chứng kiến cơn mưa bàn thắng. Cầu thủ vào sân thay người Jadon Sancho mắc 2 sai lầm liên tiếp, tạo điều kiện để Sunderland vùng lên mạnh mẽ với các bàn thắng do công của Trai Hume và Wilson Isidor ở phút 86 và 87.

Thế nhưng, kịch tính chưa dừng lại ở đó. Khi đội khách còn đang hưng phấn, Aston Villa bất ngờ tung đòn kết liễu ở phút 90+3. Từ đường kiến tạo của Lucas Digne, Tammy Abraham ghi bàn quyết định để khép lại màn rượt đuổi nghẹt thở 4-3.

Thầy trò Unai Emery hiện có 58 điểm, bằng MU nhưng xếp dưới vì kém hiệu số bàn thắng bại. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, đây là lợi thế lớn để cả hai đội cùng tiến gần suất dự Champions League bởi đội xếp thứ 6 là Chelsea đang kém 10 điểm.

Highlights Aston Villa 2-0 West Ham Đêm 22/3, Aston Villa dễ dàng đả bại West Ham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 31 Premier League.

