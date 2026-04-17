Ngày buồn của bóng đá Italy

Rạng sáng 17/4, Bologna thua Aston Villa 0-4, qua đó dừng chân ở tứ kết Europa League với tổng tỷ số 1-7.

Hai đại diện cuối của bóng đá Italy tại cúp châu Âu mùa này, Bologna, Fiorentina cùng ra sân vào rạng sáng nay và đều nhận kết quả chung là bị loại.

Trong khi Fiorentina vớt vát chút danh dự bằng chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở Conference League, Bologna chỉ biết chịu trận trước sức mạnh áp đảo của Aston Villa.

Bologna không có cơ hội giành chiến thắng.

Dù Bologna nhập cuộc đầy quyết tâm với những nỗ lực của Federico Bernardeschi và Jonathan Rowe, nhưng sự trở lại kịp thời của thủ thành Emiliano Martinez đã hóa giải mọi nguy cơ. Khi hàng thủ đã vững vàng, hàng công của Villa bắt đầu màn trình diễn thăng hoa.

Phút thứ 15, từ pha phối hợp sắc nét với Buendía và Rogers, Ollie Watkins đệm bóng cận thành mở tỷ số. Đây là cột mốc lịch sử khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Villa ghi 100 bàn cho CLB và 10 bàn tại đấu trường châu Âu.

Dù Morgan Rogers bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền ở phút 25, nhưng CĐV trên sân Villa Park không phải đợi lâu để ăn mừng bàn thứ hai. Chỉ vài phút sau, Emiliano Buendía có pha xử lý đẳng cấp sát đường biên ngang trước khi dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt. Trước khi hiệp một khép lại, chính Morgan Rogers chuộc lỗi bằng cú sút cháy lưới Ravaglia, chấm dứt chuỗi 12 trận tịt ngòi.

Thầy trò Unai Emery thăng hoa.

Bước sang hiệp hai, dẫn trước với khoảng cách quá an toàn, đoàn quân của HLV Unai Emery chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn kịp có thêm bàn thắng thứ tư nhờ cú ra chân đẹp mắt của hậu vệ Ezri Konsa. Chiến thắng này không chỉ nối dài mạch 9 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại cúp châu Âu của Villa mà còn đánh dấu trận giữ sạch lưới thứ 6 liên tiếp khi tiếp đón các đại diện từ Italy.

Với phong độ hủy diệt này, Aston Villa đang gửi một lời cảnh báo đanh thép tới Nottingham Forest, đối thủ của họ trong trận bán kết toàn Anh sắp tới.