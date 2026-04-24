Jadon Sancho nhiều khả năng rời Old Trafford hè này và đó có thể là chìa khóa giúp Manchester United theo đuổi Aurelien Tchouameni.

Sancho mở đường cho MU chiêu mộ Tchouameni.

Manchester United đang chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng lớn, trong đó Aurelien Tchouameni là mục tiêu nổi bật nhằm thay thế Casemiro.

Tiền vệ người Brazil xác nhận sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng kết thúc cuối mùa. Điều đó buộc MU phải tìm một mỏ neo mới cho tuyến giữa, và Tchouameni nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.

Ngôi sao của Real Madrid được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự toàn diện nhất châu Âu hiện tại. Ở tuổi 26, anh đang bước vào giai đoạn sung sức nhất sự nghiệp.

Muốn theo đuổi Tchouameni, MU cần tạo khoảng trống lớn về tài chính. Và Jadon Sancho có thể mang đến lời giải.

Theo nhiều nguồn tin, Sancho đã đồng ý về nguyên tắc cho khả năng trở lại Borussia Dortmund theo dạng tự do khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối tháng 6.

MU sẽ không thu phí chuyển nhượng, nhưng việc chia tay cầu thủ hưởng lương khoảng 300.000 bảng mỗi tuần giúp CLB giảm đáng kể quỹ lương.

Đây là yếu tố quan trọng nếu đội chủ sân Old Trafford muốn chiêu mộ những cầu thủ có thu nhập cao như Tchouameni.

Ngoài Sancho, MU cũng có thể chia tay Casemiro và Marcus Rashford trong mùa hè này. Nếu điều đó xảy ra, ngân sách dành cho tái thiết đội hình sẽ tăng mạnh.

Theo truyền thông Anh, MU dự kiến mang về 4 tân binh gồm 2 tiền vệ, 1 tiền đạo giàu kinh nghiệm và 1 hậu vệ trái.

Ngoài Tchouameni, đội bóng còn theo dõi Carlos Baleba của Brighton & Hove Albion, Adam Wharton của Crystal Palace và Joao Gomes từ Wolverhampton Wanderers.

Với MU, bài toán lúc này không chỉ là mua ai, mà còn là dọn đường cho những thương vụ lớn.

Và trong kế hoạch đó, Sancho có thể trở thành quân domino đầu tiên.