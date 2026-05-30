Hỗn loạn kinh hoàng trước chung kết Champions League

Thành phố Budapest báo động đỏ sau vụ hỗn chiến giữa các cổ động viên Arsenal và PSG trước thềm chung kết Champions League vào tối nay (30/5).

Các cổ động viên đang đổ xô về Budapest vì trận chung kết Champions League

Nhiều đoạn video ghi lại tại đường Kiraly cho thấy khung cảnh hỗn loạn với pháo sáng rực đỏ, nơi những cú đấm và đá bạo lực được tung ra ngay trước thềm trận thư hùng giữa Arsenal và Paris Saint-Germain. Tiếng hô vang "allez" hòa lẫn trong làn khói đặc khi đám đông nam giới lao vào nhau.

Thậm chí, hình ảnh một người phụ nữ tham gia hành hung khiến đối phương ngã gục trên phố đã gây sốc cho dư luận. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết các sĩ quan đang khẩn trương điều tra vụ gây rối trật tự công cộng và nỗ lực xác định danh tính những kẻ cầm đầu.

Vụ bạo lực này đã đẩy mức độ báo động an ninh tại Hungary lên cao nhất từ trước đến nay. Để bảo vệ trận chung kết tại Puskas Arena, giới chức trách đã huy động gần 4.000 cảnh sát, bao gồm các đơn vị đặc nhiệm, cảnh sát cưỡi ngựa, chó nghiệp vụ và thiết bị bay không người lái.

Đây là đợt huy động lực lượng lớn nhất trong lịch sử thành phố nhằm kiểm soát đám đông ước tính lên tới 45.000 người. Trong đó, khoảng 10.000 cổ động viên không có vé đổ về từ London và Paris.

Từng tổ chức nhiều sự kiện lớn, nhưng đây là lần đầu tiên Hungary đăng cai chung kết Champions League. Trong khói bụi và sự căng thẳng, thế giới bóng đá đang chờ xem ai sẽ lên ngôi vương sau một đêm rực lửa tại Budapest.

