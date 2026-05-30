PSG vs Arsenal: Gyokeres dự bị

  • Thứ bảy, 30/5/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

23h ngày 30/5, Paris Saint-Germain đối đầu Arsenal ở chung kết Champions League trên sân vận động Puskas Arena.

PSG vs Arsenal - Chung kết Champions League 2025/26

Giờ: 23h ngày 30/5 (giờ Hà Nội).

Địa điểm thi đấu: Puskas Arena (Budapest - Hungary).

  • Danh sách cầu thủ ra sân của PSG

    PSG có lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu chinh phục ngôi vương Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

  • Danh sách cầu thủ ra sân của Arsenal

    HLV Mikel Arteta để Viktor Gyokeres ngồi dự bị. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Kai Havertz, người từng vô địch Champions League cùng Chelsea.

  • Sân Emirates rực lửa

    Những CĐV không có điều kiện sang Hungary vẫn tập trung đông đảo tại sân Emirates để tiếp lửa cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Trước đó, trong buổi tiệc khép lại mùa giải 2025/26, vị thuyền trưởng của Arsenal tự tin tuyên bố với học trò rằng họ sẽ trở thành nhà vô địch châu Âu vào cuối tuần này. Ảnh: Reuters.

  • Luis Enrique và PSG trước cơ hội làm nên lịch sử

    Luis Enrique và PSG đứng trước cơ hội trở thành tập thể tiếp theo, sau Real Madrid vào năm 2017, bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Ở trận đấu này, PSG cũng được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ.

  • Người hâm mộ PSG và Arsenal diễu hành trước chung kết Champions League

    Hai tiếng trước thềm chung kết Champions League 2025/26, người hâm mộ PSG và Arsenal đã tập trung, diễu hành ở khu vực gần sân vận động Puskas. Chính quyền địa phương huy động lực lượng an ninh để đảm bảo không xảy ra sự cố.

    An ninh thắt chặt trước giờ bóng lăn. Ảnh: Reuters.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

