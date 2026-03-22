Hojlund: 'Truyền thông bóp méo hình ảnh của tôi ở MU'

Rasmus Hojlund khẳng định thời gian tại Manchester United không tệ như cách truyền thông mô tả, đồng thời cho rằng áp lực dư luận đã khiến mọi thứ bị nhìn nhận sai lệch.

Rasmus Hojlund lần đầu lên tiếng một cách trực diện về giai đoạn khoác áo Manchester United, nơi anh từng chịu nhiều chỉ trích trước khi chuyển sang Napoli ở mùa 2025/26.

Trong cuộc phỏng vấn với TV2 Sport, tiền đạo người Đan Mạch cho rằng truyền thông, đặc biệt tại quê nhà, tạo ra một hình ảnh tiêu cực hơn thực tế về anh. “Tôi vẫn rất hạnh phúc khi chơi bóng ở Manchester. Nhưng truyền thông, nhất là ở Đan Mạch, vẽ nên bức tranh rằng mọi thứ đều tệ hại và tôi chơi bóng rất kém. Đó không phải cách tôi nhìn nhận”, Hojlund chia sẻ.

Từ bên ngoài, việc rời Manchester United để gia nhập Napoli được xem như bước đi nhằm “giải cứu” sự nghiệp và tìm lại niềm vui chơi bóng. Tuy nhiên, Hojlund phủ nhận cách hiểu này. Với anh, mọi thứ không đơn giản chỉ là thất bại hay thành công, mà là một quá trình nhiều chiều.

Tiền đạo sinh năm 2003 cũng thừa nhận sức ảnh hưởng lớn của truyền thông trong thế giới bóng đá hiện đại. “Truyền thông có tiếng nói rất lớn và thật khó để không bị tác động. Nhưng bóng đá luôn có nhiều góc nhìn khác nhau. Vì thế, tôi luôn nhắc mình không được bay quá cao, nhưng cũng không để bản thân rơi xuống quá thấp”, anh nói thêm.

Sau khi chuyển đến Napoli, Hojlund nhanh chóng tìm lại cảm hứng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte, anh ghi 13 bàn trên mọi đấu trường và được xem là một trong những điểm sáng trên hàng công.

Đến tháng 12/2025, tiền đạo này góp công giúp Napoli giành Siêu cúp Italy, đồng thời gọi quyết định rời Manchester United là “lựa chọn đúng đắn”.

Dù vậy, Hojlund không phủ nhận giá trị của quãng thời gian tại Anh. Với anh, đó vẫn là một phần quan trọng trong hành trình phát triển.

Ở cấp độ đội tuyển, chân sút này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch giành vé dự World Cup của Đan Mạch, bắt đầu bằng loạt trận play-off diễn ra vào cuối tuần tới.