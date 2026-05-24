Kepa có thể rời Arsenal để gia nhập Inter Milan

  • Chủ nhật, 24/5/2026 07:24 (GMT+7)
Yann Sommer đứng trước khả năng rời Inter Milan trong mùa hè 2026, buộc đội bóng Italy gấp rút tìm kiếm phương án thay thế ở vị trí thủ môn.

Theo Gazetta Dello Sports, Inter Milan cân nhắc chiêu mộ Kepa Arrizabalaga từ Arsenal để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao trong khung gỗ. Nhà vô địch Serie A 2025/26 đánh giá cao kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng khả năng chơi chân của thủ thành người Tây Ban Nha.

Kepa gia nhập Arsenal với kỳ vọng tìm lại phong độ sau thời gian nhiều biến động trong sự nghiệp. Dù không phải lựa chọn số một tuyệt đối, cựu thủ môn Chelsea vẫn được đánh giá là phương án giàu kinh nghiệm và đủ khả năng cạnh tranh ở môi trường đỉnh cao.

Trong khi đó, tương lai của Yann Sommer tại Inter Milan trở nên không chắc chắn. Thủ thành người Thụy Sĩ nhận được sự quan tâm từ một số CLB ngoài Italy và có thể chia tay sân Giuseppe Meazza sau mùa giải 2025/26.

Inter xem việc bổ sung một thủ môn giàu kinh nghiệm là ưu tiên quan trọng trong kế hoạch tái thiết lực lượng. Kepa được cho là phù hợp với triết lý kiểm soát bóng mà đội bóng áo sọc xanh đen đang theo đuổi.

Hiện chưa có đề nghị chính thức nào được gửi tới Arsenal. Tuy nhiên, động thái theo dõi Kepa cho thấy Inter Milan đang nghiêm túc chuẩn bị cho viễn cảnh Sommer rời đội trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Thái Viên

    Kepa Arrizabalaga Revuelta là thủ môn người Tây Ban Nha thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Anh đang nắm giữ kỷ lục là thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 3/10/1994
    • Nơi sinh: Ondarroa, Tây Ban Nha
    • Chiều cao: 1.89 m
    • Vị trí: Thủ môn

Girona trả giá cho mùa giải không biết ghi bàn

Từ hiện tượng của La Liga đến tấm vé xuống hạng chỉ sau một năm, Girona khép lại mùa giải 2025/26 bằng cú ngã đau nhất trong lịch sử hiện đại của CLB.

