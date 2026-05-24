Kepa có thể rời Arsenal để gia nhập Inter Milan

Yann Sommer đứng trước khả năng rời Inter Milan trong mùa hè 2026, buộc đội bóng Italy gấp rút tìm kiếm phương án thay thế ở vị trí thủ môn.

Kepa vẫn rất duyên với những danh hiệu.

Theo Gazetta Dello Sports, Inter Milan cân nhắc chiêu mộ Kepa Arrizabalaga từ Arsenal để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao trong khung gỗ. Nhà vô địch Serie A 2025/26 đánh giá cao kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng khả năng chơi chân của thủ thành người Tây Ban Nha.

Kepa gia nhập Arsenal với kỳ vọng tìm lại phong độ sau thời gian nhiều biến động trong sự nghiệp. Dù không phải lựa chọn số một tuyệt đối, cựu thủ môn Chelsea vẫn được đánh giá là phương án giàu kinh nghiệm và đủ khả năng cạnh tranh ở môi trường đỉnh cao.

Trong khi đó, tương lai của Yann Sommer tại Inter Milan trở nên không chắc chắn. Thủ thành người Thụy Sĩ nhận được sự quan tâm từ một số CLB ngoài Italy và có thể chia tay sân Giuseppe Meazza sau mùa giải 2025/26.

Inter xem việc bổ sung một thủ môn giàu kinh nghiệm là ưu tiên quan trọng trong kế hoạch tái thiết lực lượng. Kepa được cho là phù hợp với triết lý kiểm soát bóng mà đội bóng áo sọc xanh đen đang theo đuổi.

Hiện chưa có đề nghị chính thức nào được gửi tới Arsenal. Tuy nhiên, động thái theo dõi Kepa cho thấy Inter Milan đang nghiêm túc chuẩn bị cho viễn cảnh Sommer rời đội trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Màn ăn mừng thú vị của Thuram và các đồng đội Inter Milan chính thức đăng quang tại Serie A 2025/26 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Parma tại vòng 35. Sau trận đấu, khoảnh khắc ăn mừng của các cầu thủ được cổ động viên đội bóng ghi lại thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.