Bí ẩn vụ Enzo Maresca rời Chelsea

Đồng chủ sở hữu Behdad Eghbali mô tả quyết định sa thải HLV Enzo Maresca là bí ẩn và không hoàn toàn xuất phát từ phía Chelsea.

Việc Maresca rời Chelsea gây khó hiểu.

Phát biểu tại hội nghị thể thao toàn cầu của CAA, Eghbali lần đầu lên tiếng về biến động trên băng ghế huấn luyện hồi tháng 1. Trái với nhiều đồn đoán rằng Maresca là nạn nhân trong giai đoạn tái cấu trúc dưới thời Clearlake Capital, lãnh đạo Chelsea khẳng định đội bóng bị đặt vào thế buộc phải thay đổi.

"Đó không phải là quyết định của CLB và bởi lý do pháp lý, tôi chưa thể nói rõ vào lúc này. Nhưng mọi thứ sẽ sớm sáng tỏ", ông nhấn mạnh.

Sự ra đi của chiến lược gia người Italy được cho là gây tác động tiêu cực đến mùa giải của Chelsea. Đội bóng phải thích nghi với hệ thống chiến thuật và nhân sự mới giữa chừng, dẫn đến phong độ thiếu ổn định.

Eghbali thừa nhận: "Việc thay đổi rõ ràng ảnh hưởng đến thành tích. Chúng tôi buộc phải tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn".

Maresca tiếp quản Chelsea vào hè 2024, thay thế Mauricio Pochettino. Trong hơn một năm cầm quân, ông dẫn dắt đội bóng qua 92 trận, giành 55 chiến thắng, 16 trận hòa và 21 thất bại. Dù từng gây ấn tượng mạnh với 2 danh hiệu Europa Conference League và FIFA Club World Cup, Maresca vẫn phải ra đi sau chuỗi kết quả không như ý.

Sau khi bổ nhiệm Liam Rosenior, tình hình của Chelsea chưa có nhiều cải thiện rõ rệt. Đội bóng thắng 11 nhưng thua tới 8 trong 21 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cho thấy sự thiếu ổn định là vấn đề lớn.

Vào rạng sáng 19/4, Chelsea sẽ đối đầu MU trên sân nhà Stamford Bridge trong nỗ lực giành vé dự Champions League. Hiện "The Blues" đứng thứ 6 và kém "Quỷ đỏ" tới 7 điểm trên BXH Premier League.

