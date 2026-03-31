Mac Allister gây bão với áo Real Madrid

Tiền vệ Alexis Mac Allister bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh mặc áo đấu huyền thoại của Zinedine Zidane trong màu áo Real Madrid.

Mac Allister gây chú ý với áo đấu của Zidane.

Bức ảnh được Mac Allister chia sẻ nằm trong loạt khoảnh khắc tháng 3, bên cạnh các hình ảnh thi đấu tại Champions League. Tuy nhiên, chiếc áo số 5 mang tên Zidane là chi tiết thu hút sự chú ý lớn nhất.

Trong bối cảnh Real Madrid theo sát tiền vệ người Argentina, hành động trên làm dấy lên đồn đoán anh có thể chuyển đến sân Bernabeu trong tương lai gần.

Mac Allister là nhân tố quan trọng trong chức vô địch Ngoại hạng Anh 2024/25 của Liverpool. Anh gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2022 và tiếp tục duy trì phong độ ổn định kể từ khi rời Brighton để gia nhập Anfield.

Chia sẻ về tương lai, Mac Allister cho biết chưa bước vào cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Liverpool. "Tôi không vội vàng. Hiện tại, chúng tôi chưa có cuộc nói chuyện nào về hợp đồng mới", tiền vệ này khẳng định.

Cha của Mac Allister, ông Carlos từng khẳng định con trai vẫn hạnh phúc tại Liverpool và tập trung hoàn toàn cho mùa giải. Dù vậy, việc chưa gia hạn hợp đồng đồng nghĩa đội chủ sân Anfield có thể đối mặt rủi ro lớn nếu Real Madrid tăng tốc theo đuổi.

Sau đợt FIFA Days tháng 3, Liverpool sẽ hướng sự tập trung vào trận tứ kết Champions League với PSG vào ngày 9/4. Đây không chỉ là bài kiểm tra lớn về chuyên môn mà còn là cơ hội để Mac Allister khẳng định giá trị, trong bối cảnh tương lai trở thành dấu hỏi lớn.

Thiago bật khóc Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha không kìm được nước mắt khi CĐV tri ân Diogo Jota ở phút 20 trận đấu giữa huyền thoại Liverpool và Dortmund vào đêm 28/3.

