PSG được hoãn trận gặp Lens để dồn sức đấu Liverpool

Ban tổ chức Ligue 1 chấp thuận đề nghị của PSG, dời trận gặp Lens sang tháng 5 nhằm giúp đại diện Pháp chuẩn bị tốt nhất cho tứ kết Champions League.

PSG sắp chạm trán Liverpool tại tứ kết Champions League.

Ban tổ chức Ligue 1 xác nhận trận đấu giữa PSG và Lens sẽ không diễn ra vào ngày 11/4 như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, cuộc đối đầu này được lùi sang ngày 13/5, theo đề nghị từ phía đội bóng thủ đô Paris.

Lý do chính đến từ việc PSG phải căng sức cho hai lượt trận tứ kết Champions League gặp Liverpool. Theo lịch cũ, họ sẽ tiếp đón đại diện nước Anh, sau đó chỉ có ba ngày nghỉ trước khi làm khách trên sân của Lens, rồi tiếp tục hành quân tới Anfield cho trận lượt về. Mật độ thi đấu dày đặc khiến PSG chủ động xin hoãn để có sự chuẩn bị tốt hơn.

Ligue de Football Professionnel (LFP) cho biết quyết định này được thông qua nhằm tạo điều kiện tối đa cho các CLB Pháp thi đấu tại cúp châu Âu. Cơ quan điều hành bóng đá Pháp nhấn mạnh đây là bước đi phù hợp với định hướng giữ vững vị trí thứ 5 của Ligue 1 trên bảng xếp hạng hệ số UEFA.

Không chỉ PSG, Strasbourg cũng được chấp thuận dời lịch thi đấu. Trận gặp Brest ngày 12/4 của đội bóng này được chuyển sang 13/5, do Strasbourg chuẩn bị cho cặp tứ kết Europa Conference League với Mainz.

Tuy nhiên, quyết định của LFP vấp phải phản ứng từ Lens. Đội bóng đang xếp thứ hai Ligue 1 cho rằng giải quốc nội không nên bị điều chỉnh theo nhu cầu của các CLB tham dự đấu trường châu Âu. Lens hiện chỉ kém PSG một điểm và coi trận đối đầu trực tiếp là cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Ngoài ra, LFP cũng yêu cầu Lens sẵn sàng điều chỉnh lịch thi đấu trận gặp Nantes vào đầu tháng 5, trong trường hợp PSG tiến sâu hơn tại Champions League.