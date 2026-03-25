Pochettino: 'Real Madrid kết liễu sự nghiệp của tôi ở PSG'

  • Thứ tư, 25/3/2026 05:00 (GMT+7)
Mauricio Pochettino thừa nhận thất bại trước Real Madrid tại Champions League 2022 là bước ngoặt khiến ông mất ghế ở PSG.

Trong cuộc phỏng vấn với L’Equipe, Mauricio Pochettino lần đầu nói thẳng về khoảnh khắc định đoạt số phận của mình tại PSG. Với HLV người Argentina, trận thua trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League 2021/22 chính là “bản án tử”.

Khi đó, PSG bước vào lượt về tại Bernabeu với lợi thế dẫn trước sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi. Thậm chí, đội bóng nước Pháp còn mở tỷ số và duy trì thế trận tốt cho đến đầu hiệp hai.

“Chúng tôi chỉ cần một chút may mắn ở Bernabéu. Ở lượt đi, chúng tôi thắng. Lượt về, đội vẫn dẫn trước cho đến phút 61. Nhưng sau tình huống của Karim Benzema với Donnarumma, mọi thứ thay đổi. Thất bại đó chính là bản án tử của tôi”, Pochettino nói.

HLV sinh năm 1972 cho rằng PSG khi ấy không hề lép vế. Ngược lại, đội bóng của ông đã chơi tốt trong phần lớn thời gian, trước khi sụp đổ vì những khoảnh khắc bước ngoặt.

“Tại Madrid, chúng tôi dẫn 1-0 và Mbappe từng ghi thêm một bàn, nhưng bị từ chối vì việt vị rất sát. Trước đó, đội chơi rất tốt. Nhưng sau đó, chúng tôi lùi sâu và đánh mất thế trận”, ông chia sẻ.

Trận đấu ấy nhanh chóng trở thành cơn ác mộng với PSG. Benzema ghi liền ba bàn chỉ trong thời gian ngắn, hoàn tất màn ngược dòng và loại đại diện nước Pháp khỏi Champions League. Đó cũng là dấu chấm hết cho tham vọng chinh phục châu Âu của dự án “Galacticos” mà giới chủ Qatar xây dựng, với Lionel Messi là trung tâm.

Pochettino được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc những năm qua.

Dù rời PSG trong nhiều tranh cãi, Pochettino không giữ sự cay đắng. Ông cho rằng thời gian tại Paris xứng đáng được nhìn nhận công bằng hơn.

“Paris vẫn là một kỷ niệm đẹp. Khi chúng tôi đến vào tháng 1, đội chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, nhiều cầu thủ chấn thương và đang đứng thứ ba tại Ligue 1. Đó không phải điều kiện lý tưởng cho một ban huấn luyện mới”, ông nói.

Pochettino cũng nhấn mạnh những thành tích mà PSG đạt được trong giai đoạn đó. Đội loại Barcelona và Bayern Munich để vào bán kết Champions League, dù thiếu nhiều trụ cột ở thời điểm quan trọng.

“Chúng tôi đánh bại Barcelona, vượt qua Bayern Munich và vào bán kết gặp Manchester City. Ở lượt về, chúng tôi thậm chí không có Mbappe. Sau đó, đội được nâng cấp và chơi tốt hơn”, ông nói thêm.

Pochettino dẫn dắt PSG từ năm 2021. Mùa đầu tiên, ông không thể giúp đội bảo vệ ngôi vô địch Ligue 1 khi để thua Lille. Sang mùa tiếp theo, PSG chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như Messi, Donnarumma và Sergio Ramos, nhưng vẫn thất bại ở đấu trường Champions League.

Danh hiệu Ligue 1 năm 2022 là điểm sáng duy nhất trước khi Pochettino rời ghế. Với chính ông, thất bại trước Real Madrid không chỉ là một trận thua, mà còn là bước ngoặt định đoạt toàn bộ hành trình tại Paris.

Giờ đây, khi đã chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Mỹ, Pochettino có thể nhìn lại mọi thứ với sự bình thản hơn. Nhưng ký ức về Bernabéu, rõ ràng, vẫn là vết cắt sâu nhất trong sự nghiệp của ông.

Hà Trang

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

HLV Pochettino muốn làm nên lịch sử tại Mỹ

Sáng 11/9 (giờ Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) thông báo việc Mauricio Pochettino trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam nước này.

HLV Pochettino tái xuất

HLV Mauricio Pochettino nhận lời dẫn dắt tuyển Mỹ sau khi chia tay Chelsea vào cuối mùa giải 2023/24.

