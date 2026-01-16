Tottenham chạm ngưỡng 1 tỷ bảng chuyển nhượng

Thương vụ Conor Gallagher trị giá 35 triệu bảng giúp Spurs tiến sát mốc 1 tỷ bảng chi tiêu kể từ ngày sa thải Mauricio Pochettino.

HLV Thomas Frank vừa có chữ ký của Conor Gallagher từ Atletico Madrid với giá 35 triệu bảng.

Tottenham Hotspur vừa hoàn tất bản hợp đồng Conor Gallagher từ Atletico Madrid với giá 35 triệu bảng, qua đó nâng tổng chi tiêu cho chuyển nhượng của CLB lên gần 1 tỷ bảng kể từ tháng 11/2019, thời điểm họ chia tay HLV Mauricio Pochettino.

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, Spurs bỏ ra khoảng 979 triệu bảng cho phí chuyển nhượng và các thương vụ mượn cầu thủ kể từ kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020. Con số này giúp đội bóng Bắc London vượt cả Arsenal, đội đã chi 941 triệu bảng dưới thời Mikel Arteta, cũng như Liverpool với 883 triệu bảng trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, Tottenham vẫn đứng sau Chelsea và hai đại diện thành Manchester về tổng chi tiêu. Chelsea dẫn đầu với 1,82 tỷ bảng, tiếp đến là Manchester United với 1,09 tỷ và Manchester City với 1,08 tỷ bảng.

Gallagher trở thành cầu thủ thứ 50 được Spurs ký hợp đồng hoặc mượn về kể từ khi Pochettino rời ghế HLV trưởng. Giai đoạn này chứng kiến sự bất ổn kéo dài trên băng ghế huấn luyện, với năm HLV lần lượt là José Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte, Ange Postecoglou và hiện tại là Thomas Frank.

Trong số những bản hợp đồng đắt giá nhất của Tottenham có Dominic Solanke (65 triệu bảng), Richarlison (60 triệu), Mohammed Kudus (55 triệu), Xavi Simons (52 triệu) và Brennan Johnson (47,5 triệu).

Nếu xét chi tiêu ròng, tức số tiền bỏ ra trừ đi doanh thu bán cầu thủ, Spurs đã âm 653 triệu bảng kể từ tháng 1/2020. Mức này thấp hơn Arsenal (735 triệu), Manchester United (802 triệu) và Chelsea (834 triệu), trong khi chỉ Man City (496 triệu) và Liverpool (544 triệu) là hai CLB trong nhóm Big Six có mức chi ròng thấp hơn Tottenham.

Ở thượng tầng, Tottenham cũng trải qua nhiều biến động. Một số thương vụ được thực hiện dưới thời cựu giám đốc điều hành bóng đá Fabio Paratici, số khác do giám đốc kỹ thuật Johan Lange phụ trách. Trong tháng 9, Chủ tịch điều hành Daniel Levy đã rời CLB sau gần 25 năm, còn Paratici xác nhận sẽ chia tay Spurs để trở lại Italy làm việc cho Fiorentina.