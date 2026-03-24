Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cú sốc với PSG

  • Thứ ba, 24/3/2026 09:42 (GMT+7)
PSG đối mặt cú sốc lớn về lịch thi đấu khi phải căng mình đá 3 trận "sinh tử" trong vòng 6 ngày, sau khi đề nghị hoãn trận tại Ligue 1 bị CLB Lens thẳng thừng bác bỏ.

Theo lịch thi đấu hiện tại, PSG tiếp đón Liverpool trên sân nhà ở lượt đi tứ kết Champions League ngày 9/4. Chỉ 2 ngày sau, họ hành quân đến sân Bollaert-Delelis của Lens thuộc vòng 29 Ligue 1. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định cuộc đua vô địch khi Lens chỉ kém PSG đúng 1 điểm. Ngay sau đó, thầy trò Luis Enrique tiếp tục sang Anfield đá lượt về với Liverpool vào ngày 15/4.

Chuỗi lịch dày đặc khiến PSG rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi về thể lực và chiến thuật. Đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức đề nghị với ban tổ chức Ligue 1 dời lịch trận gặp Lens nhằm có thêm thời gian hồi phục giữa 2 trận cầu đỉnh cao tại Champions League. Tuy nhiên, phía Lens không chấp nhận.

Trong thông báo cứng rắn phát đi sáng 24/3, Lens khẳng định không muốn thay đổi lịch thi đấu ngay từ những trao đổi đầu tiên. CLB cho rằng việc hoãn trận cầu lớn sẽ làm tổn hại tính công bằng của giải đấu, biến Ligue 1 thành "yếu tố phụ" phục vụ tham vọng châu Âu của một đội bóng.

Quyết định đẩy PSG vào thế kẹt cứng. Nếu không thể xoay tua lực lượng hiệu quả, họ có nguy cơ đánh mất lợi thế ở cả 2 mặt trận, từ cuộc đua vô địch quốc nội cho tới giấc mơ Champions League.

Không chỉ là bài toán thể lực, đây còn là phép thử về chiều sâu đội hình và bản lĩnh của PSG trong giai đoạn quyết định mùa giải. Khi không còn đường lùi về lịch thi đấu, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.

Minh Nghi

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý