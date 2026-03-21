PSG rơi vào thế bám đuổi ở Ligue 1

  • Thứ bảy, 21/3/2026 05:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 21/3, PSG đánh mất ngôi vị số một trên BXH Ligue 1 sau khi Lens có chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Angers thuộc vòng 27.

Lens (áo trắng) là kẻ thách thức thật sự đối với PSG.

Trên sân Stade Bollaert-Delelis, Lens thể hiện sức mạnh vượt trội ngay từ những phút đầu. Florian Thauvin, Odsonne Edouard và Mory Sangare lần lượt ghi bàn, giúp đội chủ nhà dẫn trước 3-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì trong hiệp hai khi Edouard hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 4-0.

Nỗ lực muộn màng của Angers chỉ giúp họ có bàn danh dự nhờ công Lamine Machinet, trước khi Maxime Udol ấn định chiến thắng 5-1 cho Lens ở những phút cuối.

Kết quả giúp Lens vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 59 điểm sau 27 vòng, tạm thời vượt qua PSG và tạo ra sức ép lớn trong cuộc đua vô địch. Dù đội bóng thủ đô còn 2 trận chưa đấu, khoảng cách kém đối thủ 2 điểm cho thấy ngai vàng Ligue 1 hoàn toàn có thể đổi chủ.

Ngược lại, Lens không còn là kẻ bám đuổi đơn thuần, mà trở thành ứng viên thực thụ cho chức vô địch. Lối chơi tốc độ, hiệu quả cùng khả năng tận dụng cơ hội ấn tượng đang giúp đội bóng này tạo nên cú hích mạnh mẽ ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Trong khi đó, PSG buộc phải giành chiến thắng trong chuyến làm khách trước Nice nếu muốn nhanh chóng đòi lại ngôi đầu. Áp lực giờ đây chuyển sang phía đội bóng của HLV Luis Enrique, khi bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến họ trả giá đắt.

Cuộc đua vô địch Ligue 1 vì thế trở nên nóng hơn bao giờ hết, với Lens nổi lên như kẻ thách thức trực tiếp, sẵn sàng khiến PSG đánh mất vị thế thống trị quen thuộc.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

