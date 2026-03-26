Không nhận ra nhà vô địch World Cup 2022

  • Thứ năm, 26/3/2026 15:06 (GMT+7)
Tiền vệ Alexis Mac Allister bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trong đợt FIFA Days tháng 3 khi trình làng diện mạo hoàn toàn mới, khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Mac Allister anh 1

Hình ảnh gây chú ý của Mac Allister.

Ngôi sao tuyển Argentina chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân với mái tóc cắt sát gần như kiểu đầu đinh. Mái tóc xoăn gợn sóng quen thuộc biến mất, thay vào đó là lớp tóc cực ngắn, chỉ còn độ dài như lớp chân tóc, tạo vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt.

Dù thay đổi mạnh mẽ phần tóc, Mac Allister giữ lại bộ râu màu hung đỏ đặc trưng, góp phần tạo nên diện mạo mới vừa gọn gàng, vừa có phần rắn rỏi hơn. Chính sự thay đổi khiến nhiều cổ động viên ban đầu khó nhận ra anh, đồng thời tạo làn sóng bình luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Không ít người hâm mộ Liverpool để lại những phản ứng hài hước, cho rằng tiền vệ sinh năm 1998 trông "già hơn vài tuổi" chỉ sau một lần xuống tóc. Số khác lại khen ngợi phong cách đơn giản, nam tính và thực dụng mà anh lựa chọn, phù hợp với hình ảnh thi đấu giàu năng lượng và kỷ luật.

Trong bối cảnh Liverpool đang bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải, người hâm mộ kỳ vọng sự làm mới về hình ảnh cũng sẽ đi kèm với phong độ tích cực của Mac Allister khi anh trở lại trung tâm huấn luyện Melwood.

Hiện nhà vô địch World Cup 2022 tập trung cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho 2 trận giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 3. "Albiceleste" gặp Mauritania vào ngày 27/3 trên sân nhà La Bombonera. Sau đó, họ sẽ có trận giao hữu tiếp theo vào ngày 31/3 với Zambia.

Ban đầu, Argentina dự kiến có trận Finalissima với Tây Ban Nha tại Qatar vào ngày 27/3. Tuy nhiên, do tình hình căng thẳng tại Trung Đông, cuộc đối đầu này không thể diễn ra như kế hoạch.

Minh Nghi

    

    

    

