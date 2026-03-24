Dàn đội tuyển đắt giá nhất thế giới

  • Thứ ba, 24/3/2026 09:40 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Anh, Pháp hay Argentina đang sở hữu những dàn ngôi sao đắt giá hàng đầu thế giới, theo Transfermarkt.

Theo Transfermarkt, Anh là đội tuyển có tổng giá trị đội hình cao nhất thế giới (1,62 tỷ euro). Ngôi sao được định giá cao nhất của “Tam sư” hiện tại là Jude Bellingham (140 triệu euro). Ở mọi giải đấu tham dự, Anh luôn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.
Xếp sau Anh là Pháp, á quân World Cup 2022. Đội tuyển của HLV Didier Deschamps được định giá 1,41 tỷ euro, trong đó ngôi sao số một Kylian Mbappe có mức giá lên tới 200 triệu euro, con số cao nhất thế giới.
Nhà vô địch Euro 2024, Tây Ban Nha, đứng thứ ba trong danh sách với mức định giá 1,31 tỷ euro. “La Roja” có ba cầu thủ vượt mốc 100 triệu euro gồm Lamine Yamal (200 triệu euro), Pedri (150 triệu euro) và Fermín López (100 triệu euro).
Bồ Đào Nha đứng thứ tư với mức định giá hơn 864 triệu euro. Bộ đôi ngôi sao của PSG là Vitinha và Joao Neves là những cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển (cùng 110 triệu euro), trong khi Cristiano Ronaldo chỉ được định giá 12 triệu euro.
Gây thất vọng ở các giải đấu gần đây, Italy vẫn sở hữu đội hình đắt giá (857,50 triệu euro). Hiện tại, “Azzurri” nỗ lực giành vé vớt tham dự World Cup 2026.
Xếp thứ sáu là Brazil với mức định giá 853,50 triệu euro. “Selecao” sở hữu Vinícius Junior, cầu thủ được định giá lên tới 150 triệu euro.
Đứng sau Brazil là Đức, với tổng giá trị đội hình khoảng 816 triệu euro. Đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa nhưng vẫn giữ được bản sắc kỷ luật và hiệu quả.
Nhà vô địch World Cup 2022, Argentina, đứng thứ 8 với mức định giá 766,70 triệu euro. Enzo Fernandez và Julian Alvarez là hai ngôi sao đắt giá nhất đội tuyển (cùng 90 triệu euro), trong khi Lionel Messi chỉ được định giá 15 triệu euro.
Duy Luân

Anh Anh pháp bồ đào nha brazil đức world cup 2026 tây ban nha argentina

