Hai CLB tiếp cận Salah

Mohamed Salah đứng trước nhiều lựa chọn lớn khi chuẩn bị rời Liverpool vào mùa hè này.

Salah sẽ rời Liverpool sau khi mùa 2025/26 khép lại.

Mohamed Salah sẽ chia tay Liverpool sau 9 năm gắn bó, khép lại một trong những hành trình đáng nhớ nhất tại sân Anfield. Hợp đồng trị giá 400.000 bảng/tuần của anh sẽ bị chấm dứt vào mùa hè, chỉ một năm sau khi được gia hạn.

Trong bối cảnh đó, tương lai của tiền đạo người Ai Cập nhanh chóng trở thành tâm điểm. Giám đốc đội tuyển Ai Cập, Ibrahim Hassan, tiết lộ Bayern Munich và Paris Saint-Germain gửi đề nghị chiêu mộ Salah cho mùa giải tới. Ngoài ra, một số CLB tại Italy cũng được cho là quan tâm đến cầu thủ 33 tuổi.

“Tôi muốn cậu ấy ở lại châu Âu”, Hassan chia sẻ trên ON Sport. “Tôi đã nghe về những đề nghị từ PSG, Bayern Munich và các đội bóng Italy”.

Ông cũng không ủng hộ khả năng Salah chuyển sang Mỹ thi đấu. Theo Hassan, việc rời châu Âu có thể khiến ngôi sao này giảm sức hút và ít được chú ý hơn.

Tương lai của Salah hiện vẫn chưa được xác định. Người đại diện Ramy Abbas Issa xác nhận chưa có quyết định cuối cùng về bến đỗ tiếp theo của thân chủ.

“Chúng tôi chưa biết Salah sẽ chơi cho đội nào mùa tới”, ông nói. “Điều đó cũng có nghĩa là không ai khác biết”.

Trước đó, Salah thông báo việc rời Liverpool bằng một video đầy cảm xúc. Anh cũng không tham gia đợt tập trung đội tuyển Ai Cập gần nhất do chấn thương, khi đội bóng này thi đấu với Saudi Arabia và chuẩn bị gặp Tây Ban Nha.

Bên cạnh các lựa chọn tại châu Âu, Salah từng nhận được đề nghị lớn từ Saudi Arabia. Năm 2023, Al-Ittihad đưa ra lời đề nghị miệng trị giá 150 triệu bảng dành cho Liverpool và vẫn theo dõi tình hình để tìm người thay thế Karim Benzema, cầu thủ rời đội hồi tháng 1.

Dù vậy, khả năng Salah chuyển sang Trung Đông hay Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ. Những lựa chọn này phụ thuộc vào quyết định cá nhân của tiền đạo sinh năm 1992.

Trong khi đó, cựu HLV Jurgen Klopp dành nhiều lời tri ân cho học trò cũ. Hai người gắn bó trong phần lớn sự nghiệp của Salah tại Liverpool và cùng giành nhiều danh hiệu lớn.

“Tôi biết cậu ấy chỉ thực sự hạnh phúc khi ghi bàn và chiến thắng”, Klopp chia sẻ. “Hy vọng đến trận cuối mùa, tất cả sẽ mỉm cười vì đã là một phần của một sự nghiệp đặc biệt”.

Nhà cầm quân người Đức cũng đánh giá cao những gì Salah đã làm được trong màu áo Liverpool. Theo ông, những con số và màn trình diễn của tiền đạo này là điều không dễ lặp lại trong tương lai.