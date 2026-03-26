Liverpool chốt phương án thay Salah

  • Thứ năm, 26/3/2026 13:18 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Liverpool nhắm Michael Olise thay thế Mohamed Salah cùng loạt phương án dự phòng trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Olise và Conceicao là 2 mục tiêu hàng đầu của Liverpool.

Salah chuẩn bị khép lại chặng đường 9 năm gắn bó với sân Anfield. Dù mới ký gia hạn hợp đồng 2 năm hồi năm ngoái, chân sút 33 tuổi sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, buộc Liverpool phải tìm người thay thế.

Theo Bild, Liverpool xác định mục tiêu số một là tiền vệ tấn công Michael Olise của Bayern Munich. Với 23 đường kiến tạo cùng 15 bàn thắng ở mùa này, Olise trở thành cầu thủ thi đấu hiệu quả bậc nhất châu Âu.

Đáng chú ý, Liverpool sẵn sàng chi tới 200 triệu euro để phá kỷ lục chuyển nhượng Anh nhằm sở hữu cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên, Bayern chưa có ý định nhả ngôi sao này, khiến Liverpool phải tìm phương án dự phòng.

Tờ RMC Sport xác nhận Liverpool quan tâm tiền vệ cánh Francisco Conceicao của Juventus. Conceicao mới 23 tuổi nhưng sớm có 13 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha. Cầu thủ này ghi được 4 bàn và 3 kiến tạo mùa giải nay, đồng thời dẫn đầu Serie A về số lần đi bóng thành công. Tuttomercatoweb khẳng định Liverpool sẽ chọn Conceicao nếu không thể chiêu mộ Olise.

Bên cạnh đó, Liverpool cũng cân nhắc quay lại mục tiêu Bradley Barcola của PSG. Tiền vệ 19 tuổi từng được định giá 100 triệu euro, nhưng phong độ thiếu ổn định từ đầu mùa. Ngoài ra, Yan Diomande của RB Leipzig cũng nằm trong tầm ngắm, dù có sự cạnh tranh từ Bayern Munich và MU.

Với những lựa chọn chất lượng và đa dạng, Liverpool bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy thử thách để lấp vào khoảng trống do Salah để lại, đồng thời duy trì tham vọng cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh và châu Âu.

Top 5 sự thật thú vị về Mohamed Salah Đằng sau tốc độ và những bàn thắng của Mohamed Salah là nhiều câu chuyện ít người biết đến về hành trình vươn lên của ngôi sao Liverpool.

Minh Nghi

Salah Mohamed Salah Salah

