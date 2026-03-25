Tạm biệt, Salah

Mohamed Salah chuẩn bị chia tay Liverpool sau 9 năm, để lại di sản của một biểu tượng lớn bậc nhất trong lịch sử CLB.

Salah là huyền thoại của Liverpool.

Tháng 1/2020, Anfield nín thở khi Liverpool dẫn Manchester United 1-0 trong những phút bù giờ. Một pha xử lý nhanh của Alisson Becker mở ra tình huống phản công, và Mohamed Salah bứt tốc trong tiếng gầm của khán đài Kop.

Salah vượt qua Dan James, dứt điểm hạ David de Gea rồi cởi áo ăn mừng. Ngay sau đó, cả sân vang lên câu hát: “Giờ thì các bạn sẽ tin chúng tôi, chúng tôi sẽ vô địch”.

Bàn thắng định hình cả một thời đại

Đó không chỉ là một bàn thắng. Đó là lời khẳng định cho một hành trình kéo dài suốt nhiều năm, nơi Liverpool và Salah cùng theo đuổi một giấc mơ. Và khi mùa giải khép lại, họ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 30 năm.

Trong 255 bàn thắng Salah ghi cho Liverpool, pha lập công ấy mang tính biểu tượng hơn cả. Nó gói gọn mọi thứ: tốc độ, bản năng săn bàn, áp lực, và cả sự kết nối giữa cầu thủ với khán đài. Salah không chỉ ghi bàn, anh hiểu cảm xúc của người hâm mộ, hiểu điều họ chờ đợi và cách để biến nó thành hiện thực.

Từ một bản hợp đồng đến từ AS Roma năm 2017, Salah nhanh chóng trở thành trung tâm của đội bóng. Ngay mùa đầu tiên, anh ghi 44 bàn sau 52 trận. Con số ấy không phải hiện tượng nhất thời. Những mùa tiếp theo, anh đều duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, chưa từng xuống dưới mốc 23 bàn mỗi mùa trước khi bước vào năm cuối.

Salah sẽ chia tay Liverpool sau khi mùa 2025/26 khép lại.

Salah là một phần trong bộ ba tấn công khiến Premier League phải dè chừng cùng Sadio Mane và Roberto Firmino. Nhưng khi hai người đồng đội rời đi, anh vẫn ở đó. Vẫn ghi bàn, vẫn kiến tạo, và dần chuyển mình thành một “nhạc trưởng” trong lối chơi tấn công của Liverpool. Mùa giải trước, Salah góp dấu giày vào 47 bàn sau 38 trận, một hiệu suất hiếm thấy ở cấp độ cao nhất.

Điều khiến Salah trở nên đặc biệt không chỉ là con số. Đó là cách anh tồn tại trong guồng quay khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao mà không đánh mất sự ổn định. Anh luôn xuất hiện đúng lúc, ghi những bàn thắng mang tính bước ngoặt, và duy trì phong độ trong thời gian dài đến mức nó trở thành tiêu chuẩn mới.

Di sản của “Vua Ai Cập” tại Anfield

Sau 9 năm, hành trình của Salah tại Liverpool đi đến hồi kết. Quyết định chia tay không gây bất ngờ, khi dấu hiệu sa sút đã xuất hiện trong thời gian gần đây. Hiệu suất ghi bàn giảm dần, và bản thân Salah cũng từng bộc lộ sự không hài lòng khi cảm thấy vai trò của mình thay đổi.

Nhưng đó là quy luật không thể tránh. Ngay cả những cầu thủ vĩ đại nhất cũng phải đối mặt với thời điểm mà họ không còn ở đỉnh cao.

Salah rời Liverpool với tư cách chân sút ghi nhiều bàn thứ ba lịch sử CLB, chỉ sau Ian Rush và Roger Hunt. Nhưng di sản của anh không chỉ nằm ở những con số. Trong kỷ nguyên hiện đại, hiếm có cầu thủ nào tạo ra ảnh hưởng sâu rộng như Salah.

Anh là biểu tượng toàn cầu của Liverpool. Là cầu nối giữa CLB với hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Trung Đông và châu Phi. Hình ảnh một cầu thủ Hồi giáo cúi đầu cầu nguyện sau mỗi bàn thắng đã trở thành biểu tượng văn hóa, vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá.

Salah đã có đủ những danh hiệu cao quý trong sự nghiệp ở cấp CLB.

Salah cũng là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong triều đại của Jurgen Klopp. Bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết Champions League 2019 là bước ngoặt đưa Liverpool trở lại đỉnh cao châu Âu. Cùng với đó là chức vô địch Premier League, danh hiệu mà cả thành phố chờ đợi suốt ba thập kỷ.

Dù vậy, sự nghiệp của anh không hoàn hảo tuyệt đối. Salah từng trải qua những nỗi đau ở các trận chung kết lớn. Chấn thương trong trận chung kết Champions League 2018, hay thất bại trước Real Madrid năm 2022, là những ký ức không dễ quên. Nhưng chính những thất bại ấy càng làm nổi bật giá trị của những chiến thắng mà anh có được.

Trong những tuần cuối cùng tại Anfield, Salah vẫn còn cơ hội giành thêm danh hiệu. Nhưng dù điều gì xảy ra, vị trí của anh trong lịch sử Liverpool đã được đảm bảo.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ CLB, thành phố và con người nơi đây lại trở thành một phần cuộc đời mình sâu sắc đến vậy”, Salah chia sẻ trong thông điệp chia tay. Đó không phải là lời nói xã giao. Đó là sự thừa nhận về một mối quan hệ hai chiều, nơi cầu thủ và CLB cùng nâng tầm nhau.

Salah đến Liverpool với tư cách một ngôi sao đang lên. Anh rời đi như một huyền thoại. Và trong ký ức của người hâm mộ, hình ảnh anh bứt tốc về phía Kop, dang tay ăn mừng trong tiếng hát cuồng nhiệt, sẽ còn ở lại rất lâu.