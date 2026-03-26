2 đội bóng nói không với Salah

Theo The Athletic, khả năng cao Mohamed Salah sẽ không sang Mỹ chơi bóng sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải này.

Salah sẽ rời Liverpool vào hè 2026.

Nguồn tin khẳng định hai bến đỗ từng được nhắc đến nhiều là Chicago Fire và San Diego đều không còn mặn mà với thương vụ. San Diego cho rằng Salah không phù hợp với định hướng thể thao, đặc biệt mức lương cao của anh vượt ngoài cấu trúc tài chính hiện tại. Trong khi đó, Chicago Fire cũng không có kế hoạch chiêu mộ tiền đạo 33 tuổi.

Một số đội bóng khác tại MLS vẫn để ngỏ khả năng tiếp cận Salah, trong đó có New York City. Tuy nhiên, viễn cảnh này chưa thật sự rõ ràng, dù Chủ tịch MLS Don Garber thừa nhận Salah sẽ là "bản hợp đồng tuyệt vời" nếu gia nhập giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Saudi Pro League là bến đỗ khả dĩ. Năm 2023, Al-Ittihad gửi lời đề nghị trị giá gần 200 triệu USD nhưng bị Liverpool từ chối. Sau khi chia tay Karim Benzema, đội bóng được cho là tìm kiếm một ngôi sao mới và Salah tiếp tục nằm trong tầm ngắm. Ngoài ra, Al Qadsiah cũng nổi lên như một lựa chọn tiềm năng.

Giới chuyên môn nhận định sức hút của Salah rất phù hợp với định hướng phát triển của Saudi Pro League. Dù vậy, người đại diện Ramy Abbas tỏ ra thận trọng. Ông khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra và kêu gọi người hâm mộ cảnh giác trước những tin đồn.

Ở thời điểm hiện tại, tương lai của Salah là dấu hỏi lớn, nhưng chắc chắn hành trình tiếp theo của anh sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới mộ điệu toàn cầu.

