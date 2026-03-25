Salah từ bỏ mức lương kỷ lục

Mohamed Salah chấp nhận từ bỏ khoản thu nhập cao nhất lịch sử Liverpool để rời đi theo dạng tự do vào cuối mùa giải 2025/26.

Salah là cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Liverpool.

Theo truyền thông Anh, Salah đồng ý điều chỉnh năm cuối trong hợp đồng và từ bỏ khoản lương lên tới 400.000 bảng/tuần, tương đương khoảng 20 triệu bảng cho cả mùa. Dù gia hạn thêm 2 năm trước đó, chân sút 33 tuổi không hoàn tất bản giao kèo, đổi lại là quyền ra đi tự do mà không gây áp lực tài chính cho CLB.

Thỏa thuận tương tự cách Jurgen Klopp rời Liverpool năm 2024, cho thấy sự đồng thuận giữa cầu thủ và đội bóng trong việc khép lại một chu kỳ. Các cuộc đàm phán về tương lai của Salah thực tế bắt đầu từ cuối năm 2025, nhưng căng thẳng với HLV Arne Slot được cho là yếu tố thúc đẩy quá trình chia tay diễn ra nhanh hơn.

Salah từng công khai ám chỉ việc bị đẩy ra khỏi kế hoạch, bằng chứng mối quan hệ chuyên môn giữa anh và ban huấn luyện rạn nứt. Dù vậy, việc anh chấp nhận hy sinh thu nhập lớn để ra đi trong êm đẹp được xem là động thái mang tính xây dựng, giúp Liverpool chủ động hơn trong tái cấu trúc đội hình.

Ở khía cạnh tài chính, đây là quyết định hiếm thấy với một cầu thủ vẫn còn giá trị thương mại và chuyên môn cao. Salah rời Anfield mà không mang lại phí chuyển nhượng, nhưng đổi lại, anh giúp CLB giảm đáng kể quỹ lương và tránh một cuộc chia tay căng thẳng.

Trong khi đó, tương lai của Salah là ẩn số. Các đội bóng tại Trung Đông và MLS được cho là đang theo sát, sẵn sàng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn. Trên hết, quyết định hy sinh tài chính của Salah cho thấy anh đặt giá trị di sản và cách rời đi êm đẹp lên trên lợi ích ngắn hạn.

