Quả bóng vàng ngoảnh mặt với Salah

Quyết định chia tay Liverpool vào cuối mùa giải của Mohamed Salah coi như khép lại sự nghiệp đỉnh cao của ngôi sao 33 tuổi và cả cơ hội tìm Quả bóng vàng.

Salah có thể giành nhiều giải thưởng nhưng chưa có Quả bóng vàng.

Kể từ ngày đặt chân đến Anfield, tiền đạo người Ai Cập tự mình viết nên một trang sử vàng chói lọi. Cùng với tập thể Liverpool, Salah càn quét mọi vinh quang tập thể cao quý nhất. Anh là nhân tố then chốt mang về hai chức vô địch Premier League, nâng cao chiếc cúp bạc Champions League danh giá và chinh phục thành công FIFA Club World Cup.

Với hàng loạt kỷ lục xô đổ vô số cột mốc vĩ đại, Salah nghiễm nhiên bước vào ngôi đền của những huyền thoại. Tuy vậy, trong bộ sưu tập đồ sộ mang đậm dấu ấn cá nhân ấy, thứ duy nhất mà cầu thủ này còn thiếu lại là danh hiệu Quả bóng vàng.

Trớ trêu thay, Salah thậm chí chưa từng một lần được xướng tên bước lên bục nhận Quả bóng bạc hay Quả bóng đồng.

Những lần lỡ hẹn cay đắng

Nhìn lại chặng đường huy hoàng đã qua, giới mộ điệu có lý do để tiếc nuối cho những nỗ lực phi thường của Salah. Năm 2018, Salah kéo con tàu Liverpool tiến thẳng vào trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, Luka Modric mới là người bước lên bục cao nhất để nhận Quả bóng vàng với 753 điểm, trong khi "vua Ai Cập" (biệt danh Salah) ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ sáu với 188 điểm.

Một năm sau đó, Liverpool thực sự đứng trên đỉnh châu Âu bằng chức vô địch Champions League 2019 đầy thuyết phục. Sau lễ trao giải năm ấy, tâm điểm truyền thông hoàn toàn xoay quanh cuộc tranh luận xem Lionel Messi với 686 điểm hay Virgil van Dijk với 679 điểm mới xứng đáng chiến thắng.

Trong một năm mà Salah đóng góp 27 bàn, anh lại đứng ở vị trí thứ năm với vỏn vẹn 178 điểm. Đó có lẽ là khoảnh khắc khiến người hâm mộ Salah cảm thấy bất mãn nhất thay cho số phận của cầu thủ con cưng.

Đến năm 2020, Liverpool xuất sắc giải cơn khát vô địch nước Anh sau ba thập kỷ dài chờ đợi. Đáng tiếc, đại dịch Covid-19 đã khiến lễ trao giải danh giá nhất năm bị hủy bỏ giữa chừng. Dù giới chuyên môn nhận định Robert Lewandowski mới là cái tên xứng đáng nhất năm đó, việc mất đi một cơ hội đua tranh vẫn là một sự thiệt thòi lớn.

Bước sang năm 2022, Liverpool lại một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường Champions League. Lần này, Karim Benzema đoạt Quả bóng vàng với 549 điểm áp đảo, còn Salah tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ năm quen thuộc với 116 điểm.

Gần đây nhất, ở mùa giải trước, Liverpool thi đấu thăng hoa để lên ngôi vô địch nước Anh. Thế nhưng, Ousmane Dembele lại là người giành Quả bóng vàng với 1.380 điểm bầu chọn. Dù vươn lên thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là vị trí thứ tư với 657 điểm, Salah vẫn hoàn toàn vô duyên với ba vị trí dẫn đầu, khép lại một chuỗi ngày dài mỏi mòn chờ đợi sự công nhận tuyệt đối.

Salah có thể sẽ được nhiều phiếu bầu hơn nếu chơi cho đội tuyển mạnh ở châu Âu.

Chuyện không chỉ của riêng Salah

Bước vào mùa giải hiện tại, cánh cửa cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý này gần như đã khép chặt trước mắt Salah. Liverpool đang trải qua một giai đoạn sa sút nghiêm trọng, bộc lộ nhiều bất ổn trên mọi đấu trường và phải đối diện với nguy cơ trắng tay rất cao.

Kéo theo sự đi xuống của tập thể, bản thân tiền đạo người Ai Cập cũng đánh mất phong độ săn bàn. Tính từ đầu mùa giải, anh mới ghi được vỏn vẹn 10 bàn thắng, trong đó có 5 pha lập công tại Premier League và 3 lần xé lưới đối phương ở đấu trường Champions League.

Thành tích khiêm tốn này kém rất xa so với con số 34 bàn thắng bùng nổ mà Salah từng thiết lập ở mùa giải năm ngoái. Nếu không có sự bứt phá thần kỳ nào trong những vòng đấu cuối, đây rất có thể sẽ là năm thi đấu đầu tiên Salah không thể chạm mốc 20 bàn thắng kể từ ngày khoác áo "Lữ đoàn đỏ".

Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp lẫy lừng đầy tự hào, Salah hoàn toàn có quyền nuối tiếc khi những nỗ lực tột bậc của mình luôn bị hội đồng bầu chọn ngó lơ ở những thời khắc quyết định. Tuy nhiên, nếu lật lại chiều dài lịch sử bóng đá thế giới trong thế kỷ 21, số phận của cầu thủ mang áo số 11 thực chất không hề cô đơn.

Những tượng đài tấn công vĩ đại khác đến từ lục địa đen như Didier Drogba hay Samuel Eto’o từng càn quét vô số danh hiệu cao quý và ghi những bàn thắng định đoạt các trận chung kết lịch sử. Tuy nhiên, họ cũng đành khép lại sự nghiệp huy hoàng mà không giành được bất kỳ Quả bóng nào ở châu Âu.

Thực tế phũ phàng đã chứng minh rằng, việc một cầu thủ châu Phi được tôn vinh ở vị trí độc tôn tại châu Âu quả thực là một câu chuyện vô cùng hiếm hoi. Salah không được Quả bóng vàng, bạc hay đồng không chỉ vì anh sinh cùng thời Cristiano Ronaldo hay Leo Messi mà vì tài năng của anh chưa đủ lớn để lật đổ định kiến.