Hợp đồng khổng lồ chờ Salah

  • Thứ năm, 26/3/2026 06:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mohamed Salah nhận lời mời hơn 200 triệu bảng từ Saudi Arabia, trong khi các CLB châu Âu vẫn chờ cơ hội giữ anh ở lại.

Salah rời Liverpool mở ra cơ hội chuyển nhượng cho nhiều đội bóng.

Salah đang đứng trước lựa chọn lớn khi nhận được đề nghị khổng lồ từ Saudi Pro League. Gói đãi ngộ hơn 200 triệu bảng có thể biến anh thành gương mặt đại diện mới của giải đấu này.

Tiền đạo người Ai Cập xác nhận sẽ rời Liverpool vào cuối mùa, khép lại hành trình 9 năm tại Anfield. Anh ra đi theo dạng tự do sau khi đạt thỏa thuận với CLB, dù mới gia hạn hợp đồng cách đây một năm.

Các đội bóng thuộc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia nhanh chóng nhập cuộc. Al Ittihad, Al Nassr và Al Hilal đều sẵn sàng cạnh tranh. Họ đề xuất mức lương khoảng 61,5 triệu bảng mỗi năm trong ba mùa, kèm khoản lót tay gần 26,5 triệu bảng. Tổng giá trị hợp đồng có thể lên tới 210 triệu bảng và được miễn thuế.

Al Nassr được xem là ứng viên đáng chú ý nếu đội bóng này muốn mở ra giai đoạn mới sau Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, Al Ittihad cũng cần một biểu tượng mới sau khi Karim Benzema rời đi.

Về phía Salah, anh ưu tiên hợp đồng ba năm nhưng có thể chấp nhận phương án hai năm kèm điều khoản gia hạn.

Dù vậy, khả năng ở lại châu Âu vẫn được tính đến. AC Milan, Inter và Napoli đều quan tâm, Barcelona cũng có thể nhập cuộc nhưng cơ hội chưa rõ ràng. Tuy nhiên, các CLB này khó cạnh tranh về tài chính khi chỉ có thể đề xuất khoảng 25 triệu bảng cho hai năm.

Galatasaray là một lựa chọn khác với mức đãi ngộ tương đương nhóm CLB Italy. Trong khi đó, Salah không có ý định sang Mỹ ở thời điểm này.

Hiện tại, tiền đạo người Ai Cập vẫn giữ im lặng về tương lai. Anh muốn tập trung cho những trận cuối cùng cùng Liverpool trước khi đưa ra quyết định chính thức.

  Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

