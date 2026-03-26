Vì sao Liverpool để mất trắng Salah?

Mâu thuẫn kéo dài với HLV và những toan tính chiến lược khiến Liverpool đi đến quyết định để Mohamed Salah rời đi theo dạng tự do.

Mohamed Salah sẽ rời Liverpool vào mùa hè 2026 theo dạng tự do. Một cái kết ít ai nghĩ tới với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB. Nhưng khi nhìn vào toàn bộ bối cảnh, đó lại là lựa chọn gần như không thể khác.

Quyết định này không đến từ một khoảnh khắc. Nó là hệ quả của những xung đột âm ỉ, những thay đổi trong cách vận hành đội bóng và cả sự dịch chuyển quyền lực trong phòng thay đồ.

Mâu thuẫn không thể hàn gắn

Mọi thứ bắt đầu lộ rõ từ tháng 12/2025, khi Salah công khai bày tỏ sự không hài lòng sau trận đấu tại Elland Road. Đó không chỉ là một phát biểu nhất thời. Nó đánh dấu sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa cầu thủ người Ai Cập và HLV Arne Slot.

Slot không nhìn Salah theo cách mà Jurgen Klopp từng làm. Nếu Klopp xây dựng hệ thống xoay quanh ngôi sao số một, Slot hướng đến sự cân bằng và kỷ luật chiến thuật. Trong cách tiếp cận đó, không có chỗ cho một cầu thủ được mặc định đá chính.

Salah không chấp nhận điều này. Ở tuổi 33, anh vẫn xem mình là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Anh và người đại diện Ramy Abbas giữ quan điểm rõ ràng: nếu không còn là lựa chọn số một, việc ra đi là tất yếu.

Xung đột vì thế trở nên không thể dung hòa. Khi phong độ của Salah không còn duy trì ổn định như trước, quan điểm của Slot càng có cơ sở. Và khi niềm tin giữa hai bên mất đi, mọi nỗ lực hàn gắn đều trở nên vô nghĩa.

Liverpool hiểu điều đó. Một cầu thủ hưởng lương cao nhất đội nhưng không còn chắc suất đá chính là rủi ro lớn cho phòng thay đồ. Nó tạo ra sự lệch pha trong hệ thống mà đội bóng không thể chấp nhận.

Ở góc độ quản trị, Fenway Sports Group không muốn kéo dài tình trạng này. Họ có thể tìm cách bán Salah để thu về một khoản phí, nhưng điều đó không đơn giản.

Mức lương khoảng 400.000 bảng mỗi tuần khiến nhiều CLB chùn bước. Ở tuổi 33, Salah cũng không còn là lựa chọn dễ dàng cho những thương vụ lớn. Kỳ chuyển nhượng tháng 1 không mang lại đề nghị đủ sức nặng, và Liverpool hiểu rằng thị trường dành cho anh không còn rộng như trước.

Trong bối cảnh đó, việc cố giữ lại một khoản phí có thể khiến tình hình thêm phức tạp. CLB lựa chọn phương án khác: điều chỉnh hợp đồng, chấp nhận để Salah ra đi tự do vào mùa hè 2026.

Đây là quyết định mang tính thực dụng. Liverpool đánh đổi khả năng thu phí để đổi lấy sự ổn định trong phòng thay đồ và quyền chủ động trong kế hoạch dài hạn.

Nhìn lại, việc chia tay từ mùa hè trước có thể là phương án hợp lý hơn. Nhưng khi Salah vừa giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League và dẫn đầu kiến tạo, đó là quyết định không dễ đưa ra. Giữ anh ở lại thêm một mùa là lựa chọn an toàn về mặt hình ảnh.

Dù vậy, thực tế đã thay đổi. Phong độ của Salah không còn ở đỉnh cao, trong khi đội bóng bước vào giai đoạn chuyển giao. Sự điều chỉnh là điều tất yếu.

Cái kết không trọn vẹn của một huyền thoại

Điều đáng tiếc nằm ở cách mọi thứ kết thúc. Salah vẫn được đồng đội và nhân viên tại Liverpool tôn trọng. Nhưng mối quan hệ với ban lãnh đạo và HLV không còn như trước.

Trong video chia tay, anh không nhắc đến bất kỳ cá nhân nào tại CLB. Thông điệp chỉ dành cho người hâm mộ. Điều đó phần nào cho thấy khoảng cách đã hình thành.

Đây không phải lần đầu Salah rơi vào mâu thuẫn với HLV. Trước đó, anh từng có vấn đề với Klopp khi bị loại khỏi đội hình ở trận gặp West Ham năm 2024. Với Slot, tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng không thể xây dựng tương lai xoay quanh một cầu thủ không còn phù hợp với định hướng chiến thuật. Trong bóng đá hiện đại, cảm xúc không thể đứng trên cấu trúc.

10 tuần cuối mùa sẽ mang ý nghĩa quyết định với tất cả. Liverpool cần suất dự Champions League, trong khi Salah muốn khép lại hành trình bằng hình ảnh đẹp nhất.

Về tương lai, Saudi Arabia là điểm đến tiềm năng nhất. Al-Hilal đang được xem là ứng viên hàng đầu, dù Al-Ittihad cũng quan tâm. Ngoài ra, Major League Soccer là một lựa chọn khác, dù kém hấp dẫn về tài chính. Khả năng ở lại châu Âu vẫn tồn tại, với Italy là điểm đến có thể cân nhắc.

Dù lựa chọn nào xảy ra, một điều không thay đổi: Salah rời Liverpool trong vai thế của một huyền thoại. Nhưng không phải huyền thoại nào cũng có cái kết hoàn hảo.

Và với Liverpool, đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết, để khép lại một chương lớn và mở ra một chu kỳ mới.