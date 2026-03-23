Zidane có bến đỗ

Zinedine Zidane đạt thỏa thuận trở thành HLV trưởng tuyển Pháp, thay thế cho Didier Deschamps sau World Cup 2026.

Zidane sẽ dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Theo Le Parisien, Zidane đạt được thỏa thuận sơ bộ với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF). Trong nhiều năm qua, cựu danh thủ 52 tuổi được cho là từ chối hàng loạt đề nghị hấp dẫn từ các CLB lớn và tuyển quốc gia khác để chờ cơ hội dẫn dắt đội tuyển quê hương.

Dù chi tiết hợp đồng chưa được công bố, truyền thông Pháp khẳng định việc Zidane ngồi ghế nóng chỉ còn được tính bằng ngày. Trong khi đó, Deschamps cũng xác nhận giải đấu hè này sẽ là dấu mốc khép lại triều đại thành công của ông cùng đội tuyển.

Cùng thời điểm, Chủ tịch FFF, ông Philippe Diallo tiết lộ danh tính người kế nhiệm Deschamps đã được định đoạt. Dù HLV Deschamps vẫn toàn tâm chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026, quá trình chuyển giao sau giải đấu sớm được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Chia sẻ trên Le Figaro, ông Diallo cho biết FFF đã tiến hành các cuộc trao đổi nhằm đảm bảo sự kế thừa suôn sẻ cho "Les Bleus". Dù không nêu đích danh, mọi dấu hiệu đều hướng về Zidane. Cựu thuyền trưởng Real Madrid không làm bất kỳ công việc huấn luyện nào kể từ khi rời sân Bernabeu năm 2021.

Ông Diallo nhấn mạnh vị trí HLV trưởng tuyển Pháp đòi hỏi một hồ sơ đặc biệt, người không chỉ có chuyên môn cao mà còn phải nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng. "Đây là đội tuyển của người dân Pháp, vì vậy HLV phải đáp ứng nhiều tiêu chí và có được sự tin tưởng từ toàn xã hội", ông nói.

