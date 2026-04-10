Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Danh tính dàn HLV giàu nhất thế giới

  • Thứ sáu, 10/4/2026 11:09 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Zinedine Zidane là những chiến lược gia có thu nhập cao hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới.

Diego Simeone (Atletico Madrid) là HLV dẫn đầu danh sách với khối tài sản ước tính lên đến 102 triệu bảng. Ông cũng là chiến lược gia được trả lương cao nhất thế giới (25,9 triệu bảng mỗi năm).
Simeone gắn bó với Atletico từ năm 2011 và sẽ hết hợp đồng vào mùa hè 2027.
Xếp sau Simeone là Jose Mourinho, với khối tài sản ước tính lên đến 100 triệu bảng. Đáng chú ý, “Người đặc biệt” bỏ túi hơn 84 triệu bảng nhờ các khoản đền bù hợp đồng từ các CLB trong sự nghiệp cầm quân.
Năm 2007, Mourinho nhận khoản tiền đền bù kỷ lục (17 triệu bảng) khi ông chia tay Chelsea.
Sở hữu khối tài sản ngang ngửa Mourinho là Pep Guardiola, HLV của Man City. Planet Football ước tính tổng tài sản của Guardiola rơi vào khoảng 50-100 triệu bảng.
Báo chí Anh tiết lộ Guardiola có thể chia tay Man City vào mùa hè này, dù bản thân HLV này chưa đưa ra quyết định về tương lai.
Ở vị trí tiếp theo là Zinedine Zidane với khối tài sản gần 92 triệu bảng. Dù không dẫn dắt đội bóng trong thời gian gần đây, nhưng những thành công vang dội cùng Real Madrid vẫn mang lại cho ông nguồn thu khổng lồ.
Zidane được cho là đã đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Pháp thay Didier Deschamps sau khi World Cup 2026 khép lại.
Đứng thứ 5 trong danh sách là Carlo Ancelotti, người có khối tài sản ước tính 41 triệu bảng.
HLV người Italy vừa ký hợp đồng gia hạn để dẫn dắt tuyển Brazil đến hết World Cup 2030. Hợp đồng mới giúp Ancelotti nhận mức lương 8,5 triệu bảng/năm, cao nhất trong số các HLV dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
0

0

Duy Luân

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý