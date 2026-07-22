Thủ thành Ochoa giải nghệ

Sau khi khép lại hành trình tại World Cup 2026, thủ thành Guillermo Ochoa quyết định dừng lại để nhường chỗ cho thế hệ kế cận.

Thủ thành Guillermo Ochoa chính thức giải nghệ ở tuổi 41.

Thủ thành Ochoa chính thức thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào ngày 21/7. Quyết định được đưa ra ngay sau khi anh hoàn tất kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp vào năm 2026, một cột mốc lịch sử giúp người gác đền sinh năm 1985 đứng ngang hàng với hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Ở tuổi 41, Ochoa rời xa sân cỏ với bảng thành tích đồ sộ gồm 154 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và kinh nghiệm chinh chiến tại 9 câu lạc bộ thuộc 7 quốc gia khác nhau.

Chia sẻ về quyết định quan trọng này, anh để lại thông điệp đầy tâm huyết trên mạng xã hội: "Tôi đã cống hiến tất cả cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, và hôm nay tôi chính thức treo găng" .

Trong suốt sự nghiệp, Ochoa nổi danh toàn cầu nhờ phản xạ xuất thần tại các kỳ World Cup. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh từng ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo AC Ajaccio tại Ligue 1 và nhiều đội bóng khác tại Tây Ban Nha, Italy và Bỉ.

Lần ra sân cuối cùng của thủ môn 41 tuổi diễn ra vào phút 78 trong trận đấu Mexico đánh bại CH Czech với tỷ số 3-0 hôm 25/6 tại sân vận động Azteca, nơi anh nhận được sự tri ân nồng nhiệt từ hàng vạn khán giả quê nhà.

Dù không ra sân thường xuyên tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, sự hiện diện của Ochoa vẫn được coi là biểu tượng cho tinh thần bền bỉ.

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