Điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Nhật Bản

Bóng đá Nhật Bản đang cho thấy thành quả rõ nét từ chiến lược đào tạo trẻ khi ngày càng nhiều cầu thủ được trao cơ hội thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Hàng loạt cầu thủ trẻ Nhật Bản được trao cơ hội thi đấu tại châu Âu.

Theo thống kê trước mùa giải 2026/27, sẽ có hơn 50 cầu thủ Nhật Bản sinh từ năm 2000 trở đi khoác áo các CLB tại châu Âu. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống đào tạo trẻ cũng như khả năng đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu của bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

Lực lượng này được kỳ vọng sẽ trở thành nòng cốt của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2030. Khi đó, thế hệ cầu thủ sinh vào cuối thập niên 1990 như Kaoru Mitoma, Takehiro Tomiyasu, Ao Tanaka hay Ritsu Doan sẽ đảm nhận vai trò cựu binh, dẫn dắt lớp đàn em cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ryunosuke Sato gia nhập Valencia sau World Cup 2026 với giá 4 triệu euro từ FC Tokyo.

Trong số các gương mặt trẻ đang nhận được nhiều kỳ vọng có Satoshi Tanaka, Ryunosuke Sato, Junnosuke Suzuki, Kento Shiogai, Keisuke Goto, Kodai Sano và Rion Ichihara. Phần lớn trong số họ đều đã hoặc đang thi đấu tại các giải VĐQG ở châu Âu, môi trường được đánh giá là lý tưởng để phát triển kỹ năng và tích lũy bản lĩnh thi đấu đỉnh cao.

Việc ngày càng nhiều cầu thủ trẻ được cọ xát ở châu Âu hứa hẹn mang đến lợi thế lớn cho tuyển Nhật Bản trong tương lai. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội hình, họ còn giúp đội tuyển sở hữu chiều sâu lực lượng, tăng tính cạnh tranh ở mọi vị trí và duy trì sự ổn định qua nhiều chu kỳ World Cup.

Với nền tảng hiện tại, Nhật Bản được đánh giá là một trong những đội tuyển châu Á có tiềm năng bứt phá mạnh mẽ nhất trong những năm tới. Nếu thế hệ tài năng này tiếp tục phát triển đúng kỳ vọng, mục tiêu tiến sâu tại World Cup 2030 hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.