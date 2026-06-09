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Thể thao World Cup 2026

Mỹ trục xuất trọng tài World Cup ngay tại sân bay

  • Thứ ba, 9/6/2026 05:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trọng tài FIFA, Omar Artan vừa bị cơ quan chức năng Mỹ trục xuất ngay khi đặt chân đến sân bay quốc tế Miami trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh.

World Cup 2026 xuất hiện thêm tranh cãi về vấn đề nhập cảnh

Dù có tên trong danh sách 52 trọng tài chính thức của FIFA, ông Artan được cho là bị cơ quan di trú trục xuất ngay lập tức sau khi hạ cánh và tạm thời phải lưu trú tạm thời tại Thổ Nhĩ Kỳ để chờ phương án giải quyết, theo ESPN.

Trước khi khởi hành, trọng tài 31 tuổi nhận được sự hỗ trợ từ đại sứ quán Somalia tại Nairobi (Kenya) để sở hữu hộ chiếu ngoại giao. Tuy nhiên, các chính sách hạn chế nhập cảnh của Mỹ đối với công dân Somalia được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố này, dù cả FIFA và giới chức Mỹ đều chưa đưa ra lý do cụ thể.

Omar Artan là một trong những trọng tài triển vọng nhất của bóng đá châu Phi, vừa được vinh danh là Trọng tài hay nhất năm 2025 của CAF. Ông đi vào lịch sử với tư cách là người Somalia đầu tiên điều hành tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) và là trọng tài duy nhất của quốc gia này được chọn tham dự World Cup 2026. Trong sự nghiệp, ông từng điều khiển nhiều trận đấu quan trọng, bao gồm trận lượt về chung kết Champions League châu Phi mùa trước.

Sự cố của Artan tiếp nối chuỗi rắc rối về thị thực của Mỹ tại giải đấu năm nay. Trước đó, một số quan chức cấp cao của Iran cũng bị từ chối nhập cảnh, buộc đội tuyển này phải chuyển địa điểm tập huấn từ Mỹ sang Mexico. Hiện FIFA vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về việc phân công lại nhiệm vụ hoặc thay thế vị trí của ông Artan trong danh sách trọng tài điều hành vòng bảng.

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Huy Trưởng

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