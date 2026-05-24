Iran chuyển đại bản doanh World Cup 2026 sang Mexico.

ĐTQG Iran quyết định chuyển địa điểm đóng quân tại World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico sau khi nhận được sự chấp thuận từ FIFA.

Thông tin được ông Mehdi Taj, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, công bố hôm 24/5. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Iran sẽ đặt đại bản doanh tại Tucson, bang Arizona của Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Tuy nhiên, những bất ổn liên quan đến tình hình an ninh và xung đột tại Trung Đông khiến Liên đoàn Bóng đá Iran cân nhắc thay đổi phương án. Sau các cuộc làm việc với FIFA và ban tổ chức World Cup, đội tuyển Tây Á được chấp thuận chuyển nơi đóng quân sang Tijuana, thành phố của Mexico nằm sát khu vực biên giới Mỹ.

“Tất cả đại bản doanh của các đội dự World Cup đều cần được FIFA phê duyệt. Sau những cuộc họp và đề xuất gửi lên, yêu cầu chuyển địa điểm từ Mỹ sang Mexico của chúng tôi đã được chấp thuận”, ông Taj cho biết.

Theo phía Iran, việc đóng quân tại Mexico sẽ giúp đội tuyển thuận lợi hơn trong các thủ tục di chuyển và visa khi nhập cảnh vào Mỹ để thi đấu. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran thậm chí cho biết đội bóng có thể sử dụng các chuyến bay của Iran Air cho hành trình giữa hai quốc gia.

Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Đội tuyển này sẽ lần lượt thi đấu tại Inglewood, California và Seattle trong giai đoạn vòng bảng.

Đây là lần thứ tư liên tiếp Iran góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và là kỳ World Cup thứ bảy trong lịch sử đội tuyển. Dù vậy, đại diện châu Á chưa từng vượt qua vòng bảng.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Các đội tuyển thường sử dụng đại bản doanh để tập luyện và hồi phục giữa các trận đấu trong suốt giải đấu.