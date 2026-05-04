Cảm xúc trái ngược ở Old Trafford

|
Ngay từ tiếng còi khai cuộc, MU nhập cuộc với tốc độ và sự quyết liệt. Chỉ trong vòng 14 phút đầu, đội chủ nhà khiến khán đài bùng nổ với 2 bàn thắng liên tiếp.
|
Matheus Cunha mở tỷ số bằng pha dứt điểm sắc bén trong tình huống lộn xộn ngay trước khu vực cấm địa Liverpool.
|
Benjamin Sesko nhân đôi cách biệt bằng tình huống tận dụng sai lầm nơi hàng thủ đối phương.
|
Sân Old Trafford biến thành một chảo lửa đúng nghĩa với những tràng pháo tay và tiếng gào thét hòa vào nhau khi "Quỷ đỏ" sớm nắm quyền kiểm soát thế trận.
|
Tuy nhiên, Liverpool không phải là đối thủ dễ khuất phục. Sau giờ nghỉ, đội khách đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và nhanh chóng tìm lại hy vọng.
|
Dominik Szoboszlai rút ngắn tỷ số bằng cú sút quyết đoán, trước khi Cody Gakpo khiến các CĐV MU có mặt tại "Nhà hát của những giấc mơ" như chết lặng với bàn gỡ hòa 2-2.
|
Thế trận sau đó trở nên căng như dây đàn bởi mỗi pha lên bóng đều tiềm ẩn nguy cơ định đoạt cục diện trận đấu.
|
Trong bối cảnh đó, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân lên tiếng. Kobbie Mainooxuất hiện đúng lúc để ghi bàn quyết định, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2 cho MU.
|
Pha lập công của Mainoo khiến sân Old Trafford vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
|
Chiến thắng giúp thầy trò HLV Michael Carrick củng cố vững chắc vị trí trong top 3 và giành vé dự Champions League, đồng thời cho thấy bản lĩnh trong những trận cầu lớn.
|
Kể từ khi Carrick lên nắm quyền, người hâm mộ MU được tận hưởng nhiều niềm vui hơn trước.
|
Trái ngược hoàn toàn là hình ảnh bên kia chiến tuyến. Liverpool rời sân với ánh mắt thất thần, tiếc nuối khi chiến đấu kiên cường để đưa trận đấu về thế cân bằng nhưng vẫn trắng tay.
|
HLV Arne Slot còn rất nhiều việc phải làm sau mùa giải này nếu muốn giúp Liverpool trở lại cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng trước mắt, "The Kop" còn nhiệm vụ quan trọng là giành lấy tấm vé dự Champions League mùa tới.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.